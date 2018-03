SoFi, robotul silenţios care înoată cu peştii, creat la laboratorul de inteligenţă artificială al MIT, condus de o româncă

INTERNAŢIONAL Articol scris in COMENTARII

Reuters

În timpul misiunilor de explorare a mediului marin, roboţii pot fi asemănaţi cu un taur care dă buzna într-un magazin de porţelanuri, propulsia acestor dispozitive deranjând vieţuitoarele pe care ar trebui să le monitorizeze. Însă, o echipă de oameni de ştiinţă a anunţat că a inventat un peşte robotic ce poate fi controlat de la distanţă, ce “înoată” în linişte printre recifele de corali şi bancuri de peşti şi este dotat cu un obiectiv superangular cu care poate realiza înregistrări video şi fotografii de înaltă rezoluţie.

Numit SoFi, peştele robotic poate “înota” înainte, se poate orienta în sus sau în jos, poate executa manevre de întoarcere şi îşi poate modifica viteza, propulsându-se prin mişcarea cozii ca un peşte real, cu ajutorul unui motoraş.

SoFi, care are forma unui peşte, are culoarea albă, cântăreşte 1,6 kilograme şi are 47 de centimetri lungime.

“Muşchiul moale artificial” de la coada lui SoFi este realizat dintr-un tip de cauciuc numit elastomer siliconic, iar botul său adăposteşte elemente electronice. De asemenea, robotul are două aripioare laterale, utilizate pentru efectuarea manevrelor de deplasare.

“Am ales numele SoFi, pronunţat ca Sophie, nu numai ca abreviere pentru “Soft Fish” (peşte moale), dar şi pentru că îmi aminteşte de o fată pe care am plăcut-o mult şi de care am fost îndrăgostit în liceu”, a declarat cercetătorul care a condus studiul, Robert Katzschmann, specialist în robotică şi candidat la doctorat la Laboratorul de Ştiinţa Calculatoarelor şi Inteligenţă Artificială (CSAIL) din cadrul Massachusetts Institute of Technology (MIT), condus de românca Daniela Rus.

“Numele robotului este la fel de mieros ca modul în care alunecă şi se ondulează în apă”, a declarat Daniela Rus.

SoFi este operat cu ajutorul unei telecomenzi rezistentă la apă Super Nintendo de către un scafandru de la o distanţă de aproape 21 de metri.

Cercetătorii CSAIL au testat peştele robotic în zona recifelor de corali din Pacificul de Sud din apropiere de Taveuni, a treia cea mai mare insulă din Fiji.

Robotul subacvatic poate naviga până la 40 de minute la o adâncime de aproape 18 metri.

Spre deosebire de vehiculele autonome subacvatice care sunt în mod obişnuit legate de ambarcaţiuni şi sunt propulsate de elice sau de motoare care pot perturba vieţuitoarele din mediul acvatic, SoFi înoată alături de peşti şi de alte vieţuitoare marine fără să le sperie.

“Robotul poate fi utilizat ca instrument în biologia marină şi de asemenea poate măsura poluarea în apele costiere, poate genera hărţi, poate efectua controale, poate monitoriza sau poate urmări”, a precizat Rus, citată de Reuters. Cercetătoarea a adăugat că speră ca această invenţie să “servească drept inspiraţie” pentru realizarea multor alte creaturi robotice similare, utilizate atât pe sol cât şi în apă.

Cercetarea a fost publicată în jurnalul Science Robotics.