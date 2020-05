Sociolog clujean, despre proteste: „Mișcări la bășcălie ale unor ignoranți”

Pandemia a scos oamenii în stradă peste tot în lume, iar recent și la noi. Dacă în unele țări manifestațiile au fost organizate din rațiuni economice, protestele de zilele trecute de la București au avut un scop nu tocmai clar. Mai mult, distanțarea socială și alte măsuri de protecție au lipsit. Adepții teoriei conspirației s-au strâns în Piața Victoriei din capitală pentru a protesta împotriva a ceea ce au numit o „manipulare a informațiilor despre boală, pentru a îngrădi drepturi și libertăți”. Unii au strigat împotriva vaccinurilor, iar alții împotriva statului acasă, în timp ce alte persoane au cerut demisia guvernului sau a președintelui.

Sociologul clujean Ioan Hosu este ironic atunci când vorbește despre profilul protestatarului de zilele trecute, din capitală și atrage atenția asupra protestelor responsabile din alte țări, care au avut ca temă economia. În schimb, ceea ce am văzut la noi sunt doar niște mișcări „la bășcălie”, nicidecum proteste, crede Ioan Hosu. „Acești manifestanți sunt majoritatea adepți ai teoriei conspirației, iar problemele cu care nu sunt ei de acord sunt de la sisteme de comunicații mobile, porumbei, dictaturi, nu există boală, există doar un plan global, până la limba primordială care a fost a dacilor. Mai urmează eventual tunelurile din munți și alte neliniști majore… Sigur că există o tensiune în societăți după pandemia aceasta, dar e generată în general de înrăutățirea calității vieții, de pierderea locurilor de muncă. La noi am văzut ce a fost practic și în Franța, Germania – fie anarhiști, fie negaționiști. Genul acesta de proteste se încadrează într- un curent mai larg, vedem comportamentul antivaccinare: părinții cred că de fapt există un plan diabolic, dar mai degrabă e un comportament iresponsabil, non-rațional, parcă urmăresc să pună în pericol viața copiilor și a nepoților. Psihologii ne-ar putea spune mai multe despre acest profil”, spune Ioan Hosu.

Sociologul clujean mai atrage atenția că mereu vor exista astfel de persoane și grupuri nemulțumite în permanență. Pentru ei, politicienii sunt dictatori, media manipulează, iar multinaționalele fură. „Încalcă orice regulă și sigur că la un moment dat ar trebui să existe și mecanisme de responsabilizare a lor, fie că e vorba de instituții, fie că e vorba de comportamente ale opiniei publice care să penalizeze astfel de ieșiri. Putem înțelege că oamenii sunt panicați de situația economică, sunt mai puțini bani, mult stres, se înțelege, dar am văzut, de exemplu, în Israel un protest responsabil, cu o păstrare a distanței sociale. Ce am văzut în capitală aunt mai degrabă mișcări la bășcălie ale unor ignoranți”, mai afirmă Hosu.

