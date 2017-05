Societăţi clujene cu acţionariat public, cu datorii de milioane de lei la bugetul local

• Consilierii locali PSD: „Persoanele juridice trebuie învăţate să-şi onoreze obligaţiile aşa cum o fac şi persoanele fizice” •

Peste 27 de milioane de lei, mai exact 27.373.659 de lei, are de recuperat Primăria Cluj-Napoca de la 25 de persoane juridice care înregistrează obligaţii fiscale la bugetul local municipiului. Printre datornici se numără Cluj A rena, RADEF România Film, precum şi Sala Polivalentă. Lista datornicilor la bugetul local a fost postată ieri, 2 mai, pe site-ul municipalităţii clujene, la capitolul „anunţuri”. În acest context, Consilierii PSD se declară revoltaţi de valoarea sumelor neîncasate, cerând explicaţii, precum şi un grafic de recuperare a debitelor înregistrate de societăţile administrate de entităţile publice. Aceştia consideră că lista debitorilor persoane juridice care înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca nu ar trebui să treacă neobservat, ci, dimpotrivă, ar trebui să impună un plan de măsuri de recuperare a sumelor restante. „Solicităm un plan de recuperare a debitelor. De asemenea, dorim să aflăm care au fost măsurile luate până în prezent pentru recuperarea acestora, în contexul în care vorbim despre datorii vechi de peste un an, iar pe primele locuri se află societăţi clujene cu acţionariat public, respectiv Consiliul Judeţean şi Primăria Cluj-Napoca.

Referitor la debitul înregistrat de Cluj Arena dorim să ştim dacă există vreo şansă de a fi recuperat şi care este stadiul discuţiilor cu Consiliul Judeţean pe această temă. Observând că pe lista datornicilor figurează şi societatea ce administrează Sala Polivalentă, ne întrebăm cum poate o societate – care beneficiază de tot sprijinul Primăriei, căreia i se votează orice variantă de buget şi orice majorare de capital – să figureze, în acelaşi timp, cu datorii”, arată liderul de grup al consil ierilor locali PSD, Dan Morar, precizând: „Vom cere la viitoarea şedinţă de Consiliu Local un grafic de recuperare a debitelor cu termene clare, asumate”, punctează acesta. “Municipalitatea trebuie să urmeze toate demersurile legale pentru recuperarea sumelor restante de la toate societăţile aflate pe lista debitorilor. Persoanele juridice trebuie învăţate să-si onoreze obligaţiile, aşa cum o fac şi persoanele fizice” adaugă şi consilierul PSD, Corina Croitoru.

Precizăm că, potrivit listei postate pe site-ul municipalităţii, printre cei mai mari datornici se numără SC Cluj Arena SA – societate aflată în administrarea Consiliului Judeţean Cluj – cu o datorie de peste 15 milioane de lei -, din care aproape zece milioane de lei reprezintă neplata impozitului pe imobil, la care se adaugă peste 5 milioane de lei majorări şi penalităţi. „Cartierul Tineretului Cluj SRL”, societatea înfiinţată de municipalitate în vederea construirii cartierului cu acelaşii nume, are o datorie de peste trei milioane de lei, din care 2.294.548 de lei reprezintă impozitul pe imobil, la care se adaugă majorări şi penalităţi de peste un milion de lei. De asemenea, SC Sala Polivalentă SA, aflată în administrarea Consiliului Local Cluj-Napoca, înregistrează o datorie de 237.174 de lei, 228.733 de lei reprezentând impozitul pe imobil, în timp ce 8.441 de lei reprezintă majorări şi penalităţi.

Precizăm că nici una dintre entităţile menţionate nu a contestat obligaţiile fiscale restante, datorate bugetului.

Adriana STUPAR