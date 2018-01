Slujind valorile culturii române: “ROMANŢA CELUI CARE S-A ÎNTORS”

Articol scris in CULTURA

În epoca digitală curentă în care cititul în stil clasic devine rara avis şi când în programele şcolare domnitorilor şi scriitorilor noştri făuritori de neam şi cultură românească li se acordă spaţiu tot mai puţin, faptul de a readuce în atenţia tinerilor mai ales figurile cele mai importante ale istoriei şi culturii noastre naţionale este de fundamentală importanţă. Al. Florin Ţene s-a specializat deja în acest domeniu. Viaţa romanţată a lui Ion Minulescu, după cum şi celelalte volume dedicate lui Gib I. Mihăescu şi Al. Macedonski, precum şi cel în lucru, dedicat lui Radu Gyr, este destinată tuturor categoriilor de cititori, desigur, dar, ţinând cont de stilul simplu, voit accesibil şi atractiv abordat de autor, ea are în vedere în mod special generaţiile tinere. Prin aceasta, autorul, conştient de golul artificial creat în cultura română din motive greu de înţeles, dar uşor de bănuit, îşi face o datorie de conştiinţă ca urmare a dragostei sale faţă de cine suntem ca neam în istorie şi în prezent şi faţă de valorile spirituale ale neamului nostru. În volumul de faţă Al. Florin Ţene îmbină cercetarea istorico documentară cu imaginaţia scriitoricească pentru a-l prezenta pe Ion Minulescu atât în ipostaza reală a vieţii lui, cât şi în cea a unei vieţi posibile, autorul având grijă ca imaginarul să nu se desprindă prea mult de real şi să facă povestirea neverosimilă. Cercetarea pe care o face Al. Florin Ţene este bazată nu numai pe bio-bibliografia lui Minulescu, ci şi pe cărţi şi documente de epocă, pentru a împrumuta de acolo concepte, limbaj, atmosferă şi alte elemente necesare verosimilităţii menite să contribuie la succesul 12 romanului, mai precis la captarea şi menţinerea cititorului întru lectură. Caracterul educativ al lucrării se remarcă şi în excursurile documentare pe care autorul le face în istoria epocii atunci când, în multiple ocazii, pune în gura unora dintre personaje descrieri amănunţite sau prezentări de locuri şi întâmplări, cum ar fi istoria unui oraş, a unei gări, a unei industrii etc. Şi acest lucru are de asemenea menirea de a-l ancora pe cititor în epocă, pe lângă dorinţa autorului de a-l lăsa cu informaţii şi cunoştinţe concrete despre locuri şi oameni. Cum am spus, prin tipul acesta de creaţie literară Al. Florin Ţene umple un gol artificial produs în cultura română. Este bine că se mai găseşte câte un apostol misionar care nu numai că înţelege ce se întâmplă cu valorile culturii noastre naţionale, dar şi întreprinde ceva concret pentru a da un semnal necesar ca şi alţii să-i urmeze exemplul.

Theodor DAMIAN