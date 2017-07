Şirag de perle

Articol scris in EDITORIAL

Construim. Şi distrugem.

Facem şi desfacem – şi asta nu de azi, de ieri! – minunăţii. Şi Noi, şi Natura adăugăm câte o nestemată existenţei pe Planeta Albastră. Pentru o clipă doar, pentru că vin alţii şi, într-o nebunie individuală sau colectivă, rup firul şi fac praf tot ceea ce înnobilează cadrul nostru existenţial. Din acest motiv UNESCO a înfiinţat o comisie pentru salvgardarea patrimoniului mondial.

Unele state au înţeles. Altele nu. Şi, chiar dacă se alocă fonduri pentru descoperirea, păstrarea şi reabilitarea patrimoniului, vin alţii şi, făr’ să clipească, distrug totul.

Iremediabil!

În general, oamenii, comunităţile şi statele ţin în buzunarul de la piept, lângă inimă, vreau să spun, ceea ce au primit moştenire de la strămoşi. Ceea ce vorbeşte de existenţa noastră pe pământ. Ceea ce e mai sugestiv pentru fiinţa noastră gânditoare. Doar că, unii dintre noi, dau frâu liber reminiscenţelor ancestrale, sălbatice, de distrugere a tot ceea ce e frumos. Şi, apropo de frumuseţe, trebuie să vă spun că esteticul nu are nici o legătură cu liberul arbitru. Frumosul e frumos pur şi simplu. Iar vestigiile ce ne leagă de trecutul nostru au frumuseţea lor intrinsecă.

Că nu apreciem cu toţii acest lucru…

Dovada cea mai bună e că, la nici una din marile agenţii de presă ale lumii n-am găsit nici măcar un rând care să spună de conferinţa comisiei pentru Patrimoniu Mondial. Doar, aşa, într-o postare marginală, Radio China Internaţional pomenea că, la Krakow, în Polonia are loc… aşa ceva.

Am coroborat toate informaţiile şi am descoperit că, timp de 11 zile, în Cracovia s-au spus lucruri minunate. S-au făcut propuneri. S-au completat listele cu patrimoniul mondial al omenirii. Patrimoniu care – repet – are nevoie de îngrijire. Ca de ochii din cap! De ce? Pentru că zestrea nu este prea bogată. Gândiţi-vă! Avem (doar) 1073 de patrimonii mondiale, din care 814 culturale şi 224 naturale. Restul de 33 sunt mixte (atât culturale, cât şi naturale). Toate aceste nestemate se regăsesc pe teritoriul a 167 de state din lumea asta mare. Iar pe lista aceasta, UNESCO a trecut, cu mândrie, şi câteva din România. Semn că şi noi ne aducem contribuţia la marea bogăţie a lumii. O perlă mai frumoasă decât alta: Delta dunării, satele săseşti şi bisericile lor fortificate din Transilvania, mănăstirea Horezu, bisericile pictate din Moldova, cetatea Sighişoarei, bisericile din lemn ale Maramureşului şi fortificaţiile Dacice din Munţii Orăştiei.

Marea problemă a acestor valori sunt: lipsa banilor, calamităţile naturale, conflictele armate. Şi, mai ales, nepăsarea semenilor. Poate că nu are nici o importanţă, dar am remarcat: chiar în ziua închiderii lucrărilor conferinţei, preşedintele Poloniei, dl Andrzeh Duda rostea un emoţionant discurs în castelul Wawel despre importanţa păstrării nealterată a patrimoniului mondial; în ăst timp, preşedintele Klaus Werner Iohannis dădea mâna cu reprezentanţii a mii şi mii de soldăţoi veniţi pe meleagurile noastre pentru exerciţii de viitoare uciganii.

Unterschied? Diferenz?

Radu VIDA