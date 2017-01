Sic: Concert de Anul Nou

În multe oraşe mari, edilii uită de marcarea Anului Nou printr-o manifestare culturală pe măsura evenimentului. Înafara obişnuitelor petreceri de stradă nu se prea fac alte lucruri. Iată că, în împrejurimile municipiului Gherla, am întâlnit excepţii. Am rămas, astfel, plăcut impresionaţi asistând la concertul de Anul Nou organizat în sala Căminului Cultural din comuna Sic. Amenajată festiv pentru un astfel de spectacol, sala s-a umplut atât cu gazde, cât şi cu oaspeţi (mulţi venind din Gherla). Concertul a început cu fanfara tinerilor dirijată de Sallai András, din formaţie făcând parte instrumentişti din mai multe localităţi rurale din jurul Dejului şi Gherlii, dar şi din Vişeu de Jos (judeţul Maramureş). Cei 15 muzicanţi au interpretat cântece şi colinde de Anul Nou, A urmat evoluţia talentatei eleve a Colegiului de muzică „Sigismund Toduţă” din Cluj-Napoca, Kovács Adrienn, care a cântat la flaut, acompaniată la pian de prof. Kovács Hajnal. Tot la instrument ne-a încântat tânărul Sallai Zsolt, el evoluând cu mare succes la pian. El a acompaniat-o şi pe solista Sallai Eszter. Fanfara tinerilor a mai interpretat câteva piese de muzică de promenadă, în pauza dintre cântări eleva Kovacs Adrienn susţinând şi un reuşit moment poetic. Mesajul biblic al sărbătorilor de iarnă a fost rostit de pastorul adventist dr. Kovács Árpád. Publicul a fost salutat şi de viceprimarul comunei Sic, Csorba Istvan, care a urat un An Nou fericit şi multe bucurii în 2017.

În noaptea de Revelion, şi în centrul comunei Sic au avut loc jocuri de artificii şi programe muzicale cu participarea artiştilor din localitate.

SZ.Cs.