Şi la Panticeu a sunat clopoţelul

Înconjurat de dealuri îmbrăcate în straiele de sărbătoare ale toamnei se află satul Panticeu, colţ de linişte şi de pace, unde timpul are „răbdare nesfârşită cu oamenii”. Viaţa are mijloacele ei prin care uneşte aceste suflete diferite, care în alte circumstanţe nu ar avea cum intra în contact. Una dintre acestea este festivitatea începutului de an şcolar. Găseşti atunci îngrămădiţi în acelaşi spaţiu oameni din diferite categorii: bunici, părinţi şi nepoţi, reprezentanţi ai diferitelor autorităţi, muncitori şi pensionari, cadre didactice de toate vârstele, unii trecuţi de vârsta pensionării şi care, dintr-un profund simţ al datoriei, adânc sculptat în suflet, aleg să se întoarcă an de an la şcoală, cu toţii prezenţi să sărbătorească începerea unui nou an şcolar, plin de speranţă, joc şi mister.

În acest fel s-a desfăşurat, anul acesta, festivitatea de începere a noului an şcolar la Şcoala Gimnazială Iuliu Haţieganu din satul Panticeu, judeţul Cluj. Oamenilor de aici li se permite să se bucure de tradiţii şi de aer curat, de mâncare sănătoasă şi de vecini veseli şi harnici. Ca nişte furnicuţe mânate de acelaşi scop, s-au adunat locuitorii comunei în sala festivă a satului, la aceeaşi ora, mânaţi de acelaşi gând. Cu emoţie în privire şi cu dorul revederii, fiecare elev s-a apropiat cu paşi sfioşi de învăţătoarea sau profesorul diriginte. Unii au aşteptat cu sufletul la gură începutul şcolii, alţii mai puţin, dar fiecare s-a bucurat de reîntâlnire, pentru că, fiecare dascăl scurge o picătură din sufletul său în meseria pe care şi-a ales-o nu pentru bani sau alte foloase, ci pentru exact astfel de momente, când cu toţii trăim emoţii unice.

Poate că totul s-ar fi putut îneca în derizoriu dacă părinţii parohi ai comunei Panticeu, preot Gabriel Peter şi preot Andrei Misaroş nu ar fi adus în mijlocul nostru Cuvântul lui Dumnezeu, prin oficierea slujbei Te Deum, unind deopotrivă sufletele pure ale copiilor cu cele ale cadrelor didactice, părinţilor şi bunicilor!

A urmat la tribună primarul comunei Panticeu, d-nul Aron Lungu, fără de al cărui spijin continuu sarcina noastră, a cadrelor didactice, ar fi mult îngreunată. Acesta a urat mult succes elevilor şi cadrelor didactice.

„Strănepoata domnului Trandafir” cum e numită, uneori, dna director Daniela Marcu, a dat citire mesajelelor primite cu ocazia începerii noului an şcolar din partea ministrului Liviu Marian Pop, a d-lui inspector general al ISJ Cluj Valentin Claudiu Cuibus şi a d-lui prefect Ioan Aurel Cherecheş. Doamna director a ţinut să evidenţieze importanţa educaţiei din şcoală, nevoia unui parteneriat puternic între şcoală şi familie pentru formarea unor caractere puternice, viitori stâlpi ai acestei comunităţi. Tot ea a adus şi vestea schimbării denumirii Şcolii Gimnaziale Panticeu în Şcoala Gimnazială „Iuliu Haţieganu” Panticeu. Patronul spiritual al şcolii nu a fost ales la întâmplare. Renumitul medic şi profesor, membru al Academiei Române, a fost cel care a pus bazele medicinei transilvănene prin înfiinţarea Universităţii de Medicină şi Farmacie din Cluj-Napoca, instituţie care îi poartă, de asemenea, numele. Acesta s-a născut în satul Dârja din comuna Panticeu şi este o personalitate care trezeşte o deosebită mândrie locală.

O altă veste bună e publicarea de către Editura Ecou Transilvan a primului număr al revistei şcolii, intitulată „Talent, imaginaţie şi creativitate în suflet de copil şi dascăl”. Vor urma multe alte numere, pentru că vom învăţa mai multe, vom experimenta şi vom evolua!

Momentul culminant al festivităţii l-a reprezentat spectacolul de dansuri populare prezentat de elevii şcolii, sub conducerea domnului instructor Mircea Cenan. Ropote de aplauze au tulburat liniştea născută din uimire şi apreciere a eforturilor conjugate. La final, clopoţelul a sunat pentru prima dată în acest an şcolar, iar sub acoperişul şcolii fiecare diriginte şi învăţătoare şi-a primit elevii în clasele bogat decorate, aşteptând să transmită cunoaştere în rândul tinerelor vlăstare. 44 de elevi ai ciclului primar s-au bucurat de sponsorizarea supermarketului Cora, constând în ghiozdane dotate cu rechizitele şcolare trebuincioase. „Timpul nu mai avea răbdare”, spunea marele prozator Marin Preda… dar noi ne vom grăbi încet, dar cu paşi hotărâţi pe aleea educaţiei.

Prof. pt. învăţământul primar Anca BANYAI CIOBANU