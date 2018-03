Sfântul Iosif, aniversat în Catedrala Greco-Catolică din Piața Cipariu

Articol scris in RELIGIE

Șirul săptămânilor Postului Mare ne îndreaptă tot mai mult spre lumina Învierii. Pe drumul lor, însemnați cu semnul crucii, credincioșii creștini își continuă viața cu toate problemele cotidiene, micile bucurii, întristări, căutări, cu munca zilnică. Dar acest drum este acoperit, protejat, de dincolo de timp, de umbra mare a Crucii Mântuitoare, de pe care Hristos răstignit oferă și azi, lumii, iertare.

Un popas de pace și har în acest timp binecuvântat a fost, pentru credincioșii Eparhiei Greco-Catolice de Cluj-Gherla, ziua de 19 martie. În această zi, ca urmare a unui decret episcopal dat în 2003, în calendarul liturgic apare, doar pentru această eparhie a Bisericii Române Unită cu Roma, o sărbătoare de poruncă, în care se face pomenirea Sfântului Iosif, Patronul Bisericii Universale, care, din 1856 a fost rânduit și Patron al Eparhiei de Gherla (devenită ulterior de Cluj-Gherla). Astfel, data de 19 martie a fiecărui an este, pentru credincioșii acestei eparhii, o sărbătoare de suflet, o sărbătoare a credinței cu privirea îndreptată spre icoana protectoare și binefăcătoare a Sfântului Iosif. În plus, anul 2018, care marchează Centenarul Marii Uniri, e și an dedicat Episcopului de vie amintire Dr. Iuliu Hossu, martor al credinței și unității, cel care a vestit Unirea mulțimilor adunate la Alba Iulia în 1 Decembrie 1918.

În acest context aniversar, la 19 martie 2018, o mărturie de unitate și credință au adus în fața lui Dumnezeu credincioșii Parohiei „Andrei Mureșanu”, afiliată capelei „Sf. Iosif” din Catedrala în construcție din Piața Cipariu. Deși în zi lucrătoare, peste 300 de credincioși au luat parte la celebrarea care a marcat și hramul acestei capele și a acestei parohii. PS Florentin Crihălmeanu, Episcopul de Cluj-Gherla, a fost invitatul special al pr. paroh Mircea Marțian și al preoților vicari, pr. Titus Sas, consilier eparhial, și pr. Florin Isac, ceremonier eparhial. Sfânta Liturghie arhierească a fost celebrată în capela din Piața Cipariu, cu participarea a aproximativ 20 de preoți.

„În traducere ebraică, Iosif înseamnă «Dumnezeu adaugă». Dumnezeu l-a adăugat Familiei Sale, i l-a dat în grijă pe însuși Fiul Său. Sfântul Iosif nu a ținut predici, nu a făcut vindecări, nu a lăsat în urma lui scrieri; mai mult, în Evanghelii nu apare nici un cuvânt al Sfântului Iosif și totuși se află între primele figuri de sfinți cinstiți în Biserica Universală. Sfântul Iosif este numit oglinda virtuților, el este icoana sfințeniei, pentru că tocmai această stare de ascultare, priveghere, disponibilitate, a făcut din el un slujitor exemplar al lui Dumnezeu. El nu a cerut să fie tatăl ocrotitor al lui Isus, dar se găsește în fața unui fapt împlinit și, pe cât pare de blând și de tăcut, pe atât este de perseverent și de dârz în împlinirea misiunilor încredințate, dorește doar să înțeleagă ce se întâmplă. Acest om simplu, tâmplar, cu sufletul curat, care a ascultat chemarea lui Dumnezeu, este cinstit azi în întreaga lume. Sfântul Iosif a fost declarat Patron al Bisericii Universale din 1870, de către Papa Pius al IX-lea, apoi Patronul muncitorilor, de către Papa Pius al XII-lea. Este, totodată, Patronul tâmplarilor, Ocrotitorul familiilor și, prin voința celui dintâi Episcop de Gherla, Ioan Alexi, din 1856 este și Patronul Eparhiei de Gherla” – a arătat PS Florentin, în cuvântul de învățătură.

Modelul de sfințenie al Sfântului Iosif a fost oferit și credincioșilor de azi, în mod special familiilor, pentru a-i imita virtuțile și iubirea, pentru ca fiecare să-și poată împlini, asemenea Sfântului Iosif, rolul său în planul divin.

A vorbit la final pr. paroh Mircea, care a numit această zi „o zi a recunoștinței care se construiește pe acest cuvânt simplu: Mulțumesc!”. În primul rând, pr. paroh a dorit să aducă „recunoștință pioasă memoriei făuritorilor României Mari! Lor să le fie odihna cea veșnică și strălucirea, acolo, în Împărăția Cerurilor”. A continuat apoi șirul mulțumirilor, cuvintele neputând cuprinde mulțimea numelor și mai ales a faptelor care amintesc, în această comunitate parohială, de faptele de început ale primelor nuclee ale Bisericii creștine, în care împărtășirea era deplină și îndreptată în totalitate spre momentul întâlnirii zilnice cu Isus în Sfânta Euharistie. S-a desfășurat, în continuare, ceremonia de premiere a binefăcătorilor comunității parohiale din „Andrei Mureșanu”, cărora, în semn de mulțumire și recunoștință, PS Florentin le-a oferit Diploma „Iuliu Hossu”. În timpul decernării, pe ecranul din capelă se derula o privire de perspectivă asupra celor 11 ani în capelă sub ocrotirea „Sf. Iosif”, un film compus din mii de imagini din viața parohiei, reunite sub titlul „Proiecția omagială «Mulțumim Sfinte Iosif»”, moment asistat la pian de prof. Andreea Alexievici.

Sărbătoarea Sfântului Iosif a fost, prin întreg programul desfășurat în clădirea catedrală ce se înalță în Piața Cipariu, un prilej de a aduce mărire lui Dumnezeu pentru toate darurile Sale.

V. S.