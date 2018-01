Serviciile online disponibile la Primăria municipiului Cluj-Napoca

Executivul primăriei Cluj-Napoca se mândreşte cu marile realizări ale municipalităţii în materie de servicii digitalizate. Viceprimarul Dan Tarcea, enumeră, pe pagina sa de socializare, nu mai puţin de 12 servicii online puse la dispoziţia clujenilor de administraţia locală.

Astfel, Taxele şi impozitele locale pot fi achitate online pe www.ghiseul.ro; Se pot plăti online, autentificat, taxele şi impozitele, accesând următorul link: https://www.e-primariaclujnapoca.ro/taxe/; Se poate face plata taxelor neautentificat, utilizând codul QR (https://www.e-primariaclujnapoca.ro/plat…/index_impozite.php); Cetăţenii îşi pot consulta şi achita taxele provenite din amenzile aflate în executare silită (https://www.e-primariaclujnapoca.ro/taxe/); Se pot plăti online amenzi (https://www.e-primariaclujnapoca.ro/plationline/); Înregistrarea cererilor de parcare, începând cu 3 ianuarie 2018, ora 8.00, se poate face accesând link-ul: https://www.e-primariaclujnapoca.ro/registratura/parcari/; Cluj Parking este o aplicaţie de mobil care oferă în timp real date despre ocuparea parcărilor cu bariere din municipiu; Se pot programa şi gestiona online căsătoriile din municipiu; (https://www.e-primariaclujnapoca.ro/casatorii/); Se eliberează şi se plătesc online autorizaţiile de liberă trecere, precum şi taxele de stare civilă (https://www.e-primariaclujnapoca.ro/plationline/ – taxă carte de identitate, taxă pentru carte provizorie de identitate, taxă pentru viza de resedinţă, taxă pentru schimbare de nume, taxă pentru divorţ administrativ, taxă pentru cereri de stare civilă, taxă pentru furnizare date evidenţa populaţiei. Totodată, clujenii au la dispoziţie aplicaţia MyCluj prin care se pot depune online sesizări de pe dispozitive mobile (iOS şi Android) sau de pe web. (http://mycluj.e-primariaclujnapoca.ro/), programările la Baza sportivă Gheorgheni se pot face accesând https://www.calendis.ro/cluj-nap…/baza-sportiva-gheorgheni/b. Începând din acest an, se pot elibera electronic acte de urbanism prin PCUE şi plăti online taxele de urbanism şi autorizaţii de funcţionare pentru firmele aflate pe teritoriul municipiului Cluj-Napoca. Actele de urbanism prelucrate prin PCUE sunt: cerere emitere aviz de principiu pentru branşamente, racorduri, reţele edilitare, drumuri în vederea obţinerii Autorizaţiei de Construire şi cerere emitere aviz de principiu pentru construcţii civile în vederea obţinerii Autorizaţiei de Construire (Direcţia tehnică); comunicare privind începerea execuţiei lucrărilor (Urbanism);– Emiterea abonamentului de teren comerţ stradal ce are ca obiect terenul aferent mobilierului urban destinat expunerii produselor alimentare de tip legume-fructe amplasat pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca, emiterea avizului de principiu ce are ca obiect amplasarea mobilierului urban destinat expunerii produselor alimentare de tip legume-fructe, pe terenul aflat în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice, neîngrădită şi cu acces public, notificarea vânzarilor de lichidare, notificarea vânzarilor de soldare şi eliberarea avizelor de principiu cu privire la diferite imobile (Patrimoniul Municipiului Cluj-Napoca); cerere emitere aviz de principiu (Spaţii verzi), cerere certificat de Urbanism, cerere prelungire Autorizaţie de Construire cerere Prelungire Certificat de Urbanism (Urbanism);

De asemenea, clujenii îşi pot plăti taxe online – taxa pentru certificat de urbanism, taxa pentru prelungirea certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construcţie, taxa pentru activităţi de alimentaţie publică şi taxa pentru emiterea autorizaţiei de funcţionare (https://edirect.e-guvernare.ro/SitePages/landingpage.aspx).

