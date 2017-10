Senatul a adoptat Legea Vaccinării

Articol scris in POLITICA

• Părinţii care nu participă la sesiuni de informare vor fi amendaţi, însă sancţiunea nu se aplică în cazul refuzului de a-şi vaccina copiii •

În calitatea de prima cameră sesizată, Senatul a adopat proiectul de lege cu 99 de voturi şi o abţinere. În forma adoptată de Senat, proiectul de lege prevede că statul este obligat să se asigure că există un stoc suficient pentru vaccinare, pentru o perioadă de cel puţin 12 luni, arată senatorul clujean, László Attila, preşedinte al Comisiei pentru sănătate publică a Senatului. Totodată, potrivit documentului, părinţii vor fi obligaţi să participe la programe de informare, actul normativ prevăzând şi amenzi pentru cei care refuză să participe la aceste sesiuni de informare, însă nu vor fi amendaţi dacă refuză să-şi vaccineze copii.

Grupul UDMR din Senat a susţinut, luni, la votul din plen, proiectul de lege privind vaccinarea persoanelor din România, informează senatorul clujean, László Attila, precizând că există localităţi în care rata de vaccinare este mult sub pragul procentui recomandat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii. „Avem convingerea că este nevoie de o nouă lege menită să clarifice competenţele instituţiilor implicate în procesul de imunizare şi să crească responsabilitatea populaţiei privind acest subiect important. Avem nevoie de o lege nouă, în concordanţă cu standardele internaţionale care să reflecte realitatea actuală din România. Este inacceptabil ca, în timp ce în România, nivelul de vaccinare este în continuă scădere, iar rata de inoculare în unele locuri este mult sub pragul de 95 la sută – procent recomandat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii – să ne confruntăm în mod repetat cu problema lipsei vaccinurilor obligatorii. Ne aşteptăm ca legea vaccinării să amelioreze situaţia”, a subliniat senatorul UDMR, László Attila, preşedinte al Comisiei pentru sănătate publică a Senatului.

Acesta a arătat că în cadrul lucrărilor din comisiile de specialitate din Senat, proiectul de lege pentru aprobarea ordonanţei Guvernului a fost modificat în mai multe aspecte, exprimându-şi, totodată, convingerea că, astfel se va soluţiona şi problema deficienţei vaccinurilor. „Am clarificat competenţele şi responsabilităţile actorilor implicaţi în procesul de vaccinare şi am formulat sancţiuni pentru nerespectarea acestor obligaţii pentru toate instituţiile implicate, pentru Ministerul Sănătăţii, medicii de familie, direcţiile de sănătate publică ş.a.m.d. În forma sa adoptată de Senat, proiectul de lege prevede că statul este obligat să se asigure că există un stoc suficient pentru vaccinare, pentru o perioadă de cel puţin 12 luni. Sperăm că, astfel, după intrarea în vigoare a legii, se va soluţiona problema deficienţei vaccinurilor”, a precizat László Attila.

Potrivit acestuia, legea subliniază importanţa informării corecte a părinţilor şi a tutorilor copiilor despre vaccinurile obligatorii, având în vedere că mulţi dintre cei care se pronunţă împotriva imunizării nu deţin cunoştinţele necesare despre ingredientele unui vaccin, sau despre avantajele şi eventualele consecinţe ale inoculării. „Conform prevederilor Legii Vaccinării, părinţii şi tutorii copiilor ar avea obligativitatea de a participa la programe de informare şi conştientizare privind acest subiect, iar actul normativ prevede şi amenzi pentru cei care refuză să participe la aceste sesiuni de informare. În cadrul lucrărilor din comisiile de specialitate s-a eliminat, însă, amenda pentru refuzul părinţilor de a-şi vaccina copii. Astfel, părinţii vor avea posibilitatea de a refuza vaccinarea copilului, dar numai după ce deţin informaţiile necesare legate de inoculare şi cunoscând consecinţele acesteia”, a arătat senatorul, precizând că părinţii vor avea la dispoziţie 18 luni de la înscrierea copilului într-o comunitate, cum ar fi creşa sau grădiniţa, pentru a face demersurile necesare pentru vaccinarea la zi a celor mici.

De asemenea, potrivit preşedintelui Comisiei pentru sănătate publică a Senatului, documentul adoptat prevede obligativitatea imunizării angazaţilor din Alimentaţia publică, Sănătate şi din Învăţământ. „Un alt aspect important al actului normativ este că prevede obligativitatea vaccinării pentru persoanele care lucrează în anumite sectoare, precum cel alimentar, cel sanitar sau cei care lucrează în sistemul de învăţământ. Costurile acestor vaccinuri urmează să fie suportate de către angajator”, a mai menţionat senatorul UDMR.

