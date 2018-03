Semne bune pentru turismul gherlean

Articol scris in ECONOMIE

Mai este până la vară, dar în municipiul Gherla unii se gândesc deja la sezonul estival. Stațiunea Băile Băița, pe vremuri înfloritoare, cu ape terapeutice, cabane, ștrand, teren de sport, salon de protocol, discotecă, a decăzut de la an la an. În ultimii 25 de ani s-a menținut doar restaurantul din clădirea de la intrare, unde au mai fost organizate diverse evenimente festive – nunți, botezuri, aniversări -, și câteva cabane, mai mult nefolosite. Apa sulfuroasă (emblema microstaţiunii de la margiea oraşului) nu a mai fost exploatată de peste 20 de ani, iar despre cabinele de baie cenu are rost să mai vorbim. Totul a rămas în paragină. Cândva acolo mergeau clujenii la baie la sfârşit de săptămână, iar echipele de fotbal (printre care şi “U” ) acolo efectuau obişnuitele cantonamente, având în vedere condiţiile excelente de recuperare după efort.

După aproape 30 de ani pare să avem și vești mai bune: în prezent se intenționează construirea unui hotel cu centru SPA, iar mai multe clădiri, între care și cea de la intrare, vor fi demolate. În proiect se are în vedere construirea unui hotel de trei stele, cu parter, mezanin și două etaje, SPA interior, pe o suprafață de 1185 mp, cu zonă de bazine exterioare. Centrul SPA ar urma să fie dotat cu piscină cu apă dulce și sisteme de recirculare și jacuzzi, bazin cu apă sulfuroasă, bazin pentru copii, bazin cu apă sărată, saună uscată, saună umedă, bazin cu apă rece, cabină de haloterapie, cabine de masaj, bazin – ciubăr cu apă sărată caldă. Amenajări ca într-o adevărată microstaţiune balneoclimaterică. Se vor păstra bazinul de înot, fântâna cu apa sulfuroasă, vilele, căsuţele din încintă şi bazinul de apă. În prezent se fac demersuri pentru eliberarea Certificatului de urbanism şi a documentaţiei pentru obţinerea autorizaţiei de construcţie.

Tot în domeniul turismului local mai amintim demersurile Primăriei Gherla de a moderniza drumul (a şi demarat lucrarea) ce duce spre dealul “Brădet” la locul denumit “Sărătura”, unde există renumitul lac cu apă sărată şi nămol ce concurează, ca valoare terapeutică, cu nămolul de la Techirghiol.

SZEKELY Csaba