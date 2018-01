Selecţie pentru tinerii dansatori, la Gherla

A devenit deja obicei ca la începutul fiecărui an formaţiile artistice din municipiul Gherla să fie reîmprospătate. Cândva treaba asta se făcea la debutul unui nou an şcolar, dar la Gherla, mai nou în luna ianuarie are loc această acţiune.

Aşa se întâmplă şi în prezent, când Ansamblul „Dansatorii de pe Someş” organizează o nouă selecţie pentru copiii în vârstă de 8-10 ani. După cum ne-a declarat conducătorul formaţiei, Emil Bodea, selecţia va avea loc în 16 ianuarie 2018, la Centrul Cultural Iclod, unde sunt aşteptaţi nu numai copii din localitate, ci chiar şi din municipiul Gherla şi alte sate din împrejurimile comunei Iclod. Să nu uităm că Asociaţia Culturală „Dansatorii de pe Someş” colaborează în condiţii excelente cu Primăria comunei Iclod, cu care periodic organizează manifestări culturale, aşa cum s-a întâmplat și la sfârşitul anului trecut, când s-a desfăşurat cea de a V-a ediţie a spectacolului de colinde, eveniment la care au participat peste 500 de spectatori.

Ansamblul folcloric „Dansatorii de pe Someş”, îndrumat de soţii Emil şi Jeanina Bodea, numără peste 80 de membri, majoritatea dintre ei fiind elevi la Şcoala Gimnazială Iclod, dar mulţi provin şi din municipiul Gherla. La 22 ianuarie 2018 mesagerii folclorului someşan vor fi prezenţi la Pro TV, la etapa superioară a concursului ansamblurilor de dansuri populare, unde vor fi acompaniaţi de „Ceteraşii de la Gherla”, conduşi de Gabi Bunea.

Deci, început de an favorabil pentru tinerii jucăuşi gherleni şi iclozeni.

SZ.Cs.