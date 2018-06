Selecţie naţională pentru concursul European Cyber Security Challenge 2018

Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Naţională (CERT-RO) a anunţat, pe pagina de Facebook, că România îşi alege echipa naţională pentru concursul „European Cyber Security Challenge 2018 (ECSC18)”, în perioada 7-8 iulie 2018, prin intermediul unei platforme online.



Pentru al patrulea an consecutiv, Serviciul Român de Informaţii, împreună cu CERT-RO şi Asociaţia Naţională pentru Securitatea Sistemelor Informatice, alături de partenerii Orange, certSIGN, CISCO, Enevo Group, Banca Transilvania, BCR, Clico, Marsh şi PaloAlto Network, organizează etapa online a selecţiei echipei naţionale pentru competiţia europeană de Cyber Security.

Selecţia va cuprinde teste din domeniul securităţii aplicaţiilor web, apărării cibernetice, criptografiei, analizei traficului de reţea şi reverse engineering. În sprijinul echipei selecţionate să reprezinte România la ECSC18, SRI, alături de parteneri, va organiza sesiuni de training pentru creşterea expertizei şi dezvoltarea spiritului de echipă.

Etapa finală din acest an a ECSC va avea loc la Londra, în perioada 15 – 18 octombrie 2018, iar fiecare ţară participantă va fi reprezentată de câte o echipă formată din 10 concurenţi împărţiţi în două grupe de vârstă, respectiv 16 – 20 de ani şi 21 – 25 de ani, cu câte cinci concurenţi fiecare. Înscrierile se pot face accesând www.cybersecuritychallenge.ro, unde se găsesc şi detalii despre competiţia de profil.

În 2017, România a devenit, pentru al doilea an consecutiv, vicecampioană europeană la competiţia dedicată securităţii cibernetice „European Cyber Security Challenge – ECSC 2017”, desfăşurată în Spania.

European Cyber Security Challenge este o iniţiativă a ENISA (European Union Agency for Network and Information Security), care îşi propune să dezvolte abilităţile tinerilor în domeniul securităţii cibernetice, precum şi să le faciliteze contactul cu organizaţiile din mediul privat care acţionează în acest domeniu.