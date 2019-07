Şefi fără dosare

Articol scris in EDITORIAL

Viorica Dăncilă a devenit prima femeie președinte al Partidului Social Democrat, urmând să facă echipă cu Eugen Teodrovici, noul președinte executiv și cu Mihai Fifor, secretarul general. Practic, prin alegerea Vioricăi Dăncilă în această poziție, PSD revine la obiceiul în care președintele partidului deține și funcția de prim ministru. Cât de benefică va fi această formulă pentru partid și pentru guvernare, rămâne de văzut.

Ce știm însă este că, în ultimii ani, faptul că președintele PSD nu a deținut și funcția de premier a creat mari turbulențe în formațiunea social democrată, afectând serios şi actul de guvernare. Astfel, în 2015, la nici trei săptămâni de la alegera lui Liviu Dragnea în fruntea PSD, premierul de atunci Victor Ponta și-a înaintat demisia. E drept că plecarea lui Ponta de la Palatul Victoria a venit pe fondul presiunii străzii, declanșată în contextul tragediei de la Colectiv. Dar, oare, dacă Ponta rămânea lider al PSD se mai grăbea el atât de tare să plece din fruntea Guvernului în noiembrie 2015?!

După câștigarea în 2016 de către PSD a alegerilor parlamentare, din cauza condamnării penale a lui Liviu Dragena, social democrații nu au putut apela la formula în care șeful de partid deține și funcția de premier. Astfel l-au instalat în fruntea Executivului pe Sorin Grindeanu, acesta rezistând la Palatul Victoria doar șase luni. A urmat în funcția de premier social democratul Mihai Tudose, însă nici acesta nu a reușit să guverneze mai mult de șase luni. A venit apoi în fruntea Guvernului Viorica Dăncilă. Deși se credea că Dăncilă nu va ieși din cuvântul șefului său de partid și că va respecta întru totul ce-i va ordona acesta, tensiunile dintre Dragnea și şeful Executivului nu au întârziat să apară. Și asta din cauză că Dăncilă nu a susținut planurile menite să ducă la salvarea lui Liviu Dragnea de la închisoare. Așadar, Dăncilă a ignorat „insistențele” lui Liviu Dragnea de a adopta ordonanțele de urgență pe justiție, precum și cele privind amnistia și grațierea. Un alt gest care a generat tensiune a fost refuzul categoric al premierului Dăncilă, de la finalul lunii aprile, de a susține planul lui Liviu Dragnea privind restructurarea Guvernului prin votul Parlamentului, ceea ce ar fi dus la schimbarea miniștrilor fără acordul președintelui Iohannis. Acum, Viorica Dăncilă nu mai are astfel de constrângeri, putând să-și ducă la îndeplinire planurile politice și guvernamentale.

Totodată, Dăncilă mai are un atu faţă de ultimii doi preşedinţi ai PSD: nu are dosar penal, la fel ca Teodorovici şi Fifor. Cel puţin decamdată. Iar acesta nu e puţin lucru, în actualul context, când bătălia politică e influenţată direct de situaţia judiciară a competitorilor.

Să vedem ce planuri are noul şef al PSD. Viorica Dăncilă anunța, la Congres, un nou program politic: „România la puterea 10”, un soi de manifest general, „o hartă care să ajute România şi partidul să-şi găsească direcţia şi încrederea”. Programul vizează poziţionarea PSD în relaţiile interne, dar şi în comunicarea publică, precum şi „o viziune socială, cu direcţii de reconectare la stânga europeană şi o asumare a misiunii PSD de apărător al drepturilor celor mulţi”. Textul mai conţine “o viziune economică, de dezvoltare, fundamentele reconstrucţiei noastre de partid şi direcţiile de comunicare în plan intern şi internaţional”. Teoretic, Dăncilă mai are un an și jumătate să ducă la îndeplinire acest program. Vom vedea dacă şi cum va fi pus în aplicare și ce efecte va avea asupra partidului.

Dar cel mai important lucru pentru perioada imediat următoare este ca PSD să-și desemneze candidatul pentru funcția supremă în stat. Altfel, lumea se va întreba cum mai pot social democraţii să-și pună în practică proiectele, dacă nici măcar în privința candidatului pentru Cotroceni nu și-au limpezit intențiile.

Cosmin PURIȘ