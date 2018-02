„SEARA ARTELOR” la Şcoala de Arte Cluj

Articol scris in CULTURA

• 39 de expoziţii într-una singură, număr record de participanţi ! •

„Seara Artelor”, eveniment ajuns la cea de-a VI-a ediţie, ne uneşte în anul Centenarului României, iar Şcoala de Arte Cluj consfinţeşte proiectul său cultural-educaţional, lansat în anul 2013 sub semnul unirii şi reunirii. Evenimentul are loc joi, 8 februarie începând cu ora 17.00 în sala „Şantier” a instituţiei de pe strada Fabricii de Zahăr nr. 51, şi în toate galeriile de artă de la aceeaşi adresă, prilej cu care se va declanşa şi „Ziua porţilor deschise la Şcoala de Arte Cluj”. Precum cele anterioare, şi ediţia din acest an este dedicată şcolilor de arte din ţară şi mişcării culturale şi artistice pe care acestea o reprezintă. Însă, o dată în plus, Centenarul Unirii a mobilizat şcolile de arte din întreaga ţară pentru a dovedi o solidaritate unică în lumea culturală a României: realizarea Calendarului Cultural al Şcolilor de Arte din România pe anul 2018. Centenarul României este prezent în cadrul „Serii Artelor” cu două secţiuni: „Proiectul 100”, demarat anul trecut şi care uneşte cultural şcolile de arte aflate la 100 de kilometri de Cluj-Napoca: Bistriţa, Zalău, Alba-Iulia şi Târgu-Mureş şi proiectul „Centenar”, în care sunt prezentate două expoziţii de artă: „Brăila – oraş istoric – 650 de ani de atestare documentară” (Şcoala de Arte „Vespasian Lungu” Brăila) şi expoziţia Şcolii de Arte Slatina, „Cojocărit şi ceramică neolitică”. De asemenea, vor fi prezente pentru prima dată la Cluj-Napoca Şcolile de Arte din Constanţa, Ploieşti şi Slatina, contribuţia acestora ridicând numărul expoziţiilor la numărul record de 39. Acestea vor fi de o diversitate nemaiîntâlnită în cadrul acţiunilor culturale organizate până acum la Cluj-Napoca: vor conţine de la pictură, grafică, sculptură, ceramică până la fashion sau tradiţii şi vor găzdui de asemenea lansări ale unor reviste editate de mai multe şcoli din ţară, printre care şi revista „Arte”, editată de organizatori. „Seara Artelor” se va încheia cu un spectacol muzical-artistic care va face legătura artelor vizuale cu muzica, celălalt mare domeniu pe care îl slujeşte Şcoala de Arte Cluj.

Menţionăm că evenimentele, de o mare densitate şi vibraţie românească, se vor desfăşura în clădirea istorică, reabilitată după zece ani de muncă asiduă ca urmare a unei investiţii majore făcute de Consiliul Judeţean Cluj. De asemenea, Galeria „Arte” a Şcolii de Arte Cluj, spaţiu cultural în care se desfăşoară din decembrie 2008 cele mai multe expoziţii ale Şcolii de Arte Cluj, a fost la rândul său reabilitată de către Primăria Municipiului Cluj-Napoca. Astfel, Şcoala de Arte Cluj întâmpină Centenarul României cu toate spaţiile şi locaţiile înnoite şi pregătite pentru îndeplinirea misiunii sale ca instituţie de cultură.