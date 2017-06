Se umple ţara!

Articol scris in EDITORIAL

Când eram vreo 23 de milioane, ne plângeam. Ba că suntem mulţi, ba că decreţeii…, ba că… Unul nu ieşea din Ţărişoară şi, cei care apucau (Dunăre, Triest, paşaport cu mila de la comenduire) rămâneau care pe unde. Dar eram! Mulţi. Şi speram să putem să facem în aşa fel încât dirijorul să unifice acele voci. Multe, zic. Şi să găsească în numitorul comun al sentimentului naţional, acea unitate de care fiecare popor are nevoie.

Acu’, că suntem vreo 19 milioane la o numărătoare incompletă şi cu aritmetică precară, s-au schimbat priorităţile. Conducerea superioară făr’de ţară şi partid umple locurile goale cu tot felul de rămăşiţe ale unor vremi apuse în cea mai mare parte a lumii.

Americanii, nemţii, francezii şi alte naţii civilizate vin, e drept. Dar pe blindate. Şi exersează ceea ce un contemporan a numit cu humor: probă de întins nervii ruşilor şi aliaţilor lor. Fac gimnastică de înviorare la Cincu şi speră ca Putin să nu-şi facă vacanţa în Moldova noastră. Cu oarişce divizii, ’colo.

Sau…

Cum ne-am împuţinat, am acceptat să umplem golul. Cu alte specimene decât cei care vin sub flamură NATO. SUA, UE ş.a.m.d. Se zvoneşte că 1700 de cereri de irakieni, sirieni, pakistanezi, afgani au fost aprobate cu mare veselie. Cu tot ceea ce este… halal şi haram în existenţa lor.

Noi? Toleranţ.

Nu e nici o greşeală. Doar dacă nu se spune aşa în germană. Pentru că am mai avut nemţi care ne-au vârât în gura ruşilor. Şi tot toleranţ s-a numit. După pocinog, ei s-au retras pe cele plaiuri înverzite ale confederaţiilor. Iar noi i-am… toleranţ pe cazaci, pân’ ce au vrut să meargă acasă: cu grâu, aur, uraniu. În spinare. Timp de ani şi ani!

Acum, iar au venit vremuri în care ni se cere să fim toleranţi. Să ne punem semilună la poartă, să umblăm desculţi dar cu pileus prin biserici şi să ne prosternăm în numele îngăduinţei faţă de semeni.

Zice că autorităţile române au organizat pentru noii veniţi concursuri sportive. Tot glumeţul de care vă vorbeam presupunea că educaţia fizică se referă la purtatul centurilor cu grenade, condus camionete spre mulţimi, pus foc pe stadioane etc.

Dincolo de macabru, ne umplem ţara cu tot felul de oameni. Şi vom regreta asta, pentru că, dincolo de suferinţa lor, există un sentiment înrădăcinat de ură a musulmanilor faţă de creştini. De mii de ani. Noi, căutând Mormântul Sfânt i-am umilit, ei au venit în Evropa şi au pârjolit tot, noi i-am alungat. Iar acest dans al neînţelegerii durează. Formula asta cu mila faţă de semeni ar trebui să se manifeste altfel: pur şi simplu să-i lăsăm în pace! Să se ciopârţească între ei, dacă vor, să-şi pună ce dictatori vor, să se automutileze dacă aşa le tihneşte. Atâta timp, însă, cât americanii şi ruşii fac legea la ei, iar noi le înghiţim rahatul…

Nu-i în regulă!

Radu VIDA