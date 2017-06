Schimb cultural româno-francez. Ansamblul Coral VOCI TRANSILVANE – Corul CHOEUR À COEUR

Aflat la cel de-al patrulea schimb cultural internaţional, Ansamblul Coral VOCI TRANSILVANE al Casei de Cultură a municipiului Cluj-Napoca, dirijor (şi manager de proiect) prof.Adrian COROJAN, propune publicului clujean, de această dată, un eveniment aflat sub egida unui schimb cultural româno-francez. Este vorba despre dublul concert coral, programat în zilele de sâmbătă, 3 iunie 2017, la ora 12.30, la Biserica Unitariană (B-dul 21 Decembrie 1989, Nr. 9) şi duminică, 4 iunie a.c., de la ora 16, în Sala Europa a Casei de Cultură a Studenţilor, la care îşi vor da concursul VOCILE TRANSILVANE şi invitaţii lor, membrii CHOEUR À COEUR din Heilles, regiunea Pays de Thelle – Picardie, Franţa, dirijori: Jean Louis RUELLAN, Marie BELHACHEMI şi Hugues PINEL. Corul „Choeur à coeur” este o formaţie corală înfiinţată în anul 2001, având în componenţă 40 de membri. Până în prezent, corul a efectuat turnee artistice în Belgia, Cehia, Italia, Marea Britanie, Polonia şi, bineînţeles, în Franţa.

În cele două concerte, coriştii francezi vor oferi publicului un repertoriu divers, de la muzici tradiţionale franceze şi din folclorul altor popoare la piese din barocul veneţian sau din creaţia unor compozitori contemporani: „Les chansons françaises”, traditionnel français; „Toute la pluie tombe sur moi” de H. Davie/B. Bacharach; „Chanter” de C. Mesle/J.C. Oudot; „Le chant des saisons” de R. Gagne/F. Provencher; „La prière sévillanne” de Manuel Pareja-Obrejon/B.P. Bethan; „Gloria” de A. Vivadi; „Il nous faut regarder” de J. Brel; „Imagine” de J. Lennon; „Hallelujah” de L. Cohen; C’est beau la vie” de J. Ferrat; Des Cornouailles à l’Oural de C. Lemesle; „Canto de candomble”, tradiţional brazilian; „Everybody sing freedom”, negro spiritual; „Un été de porcelaine” de M. Shuman; „Les lionnes” de Y. Noah şi „Can’t help falling in love” de G. Weiss/H. Peretti/L. Creatone; la pian: Stephane Touron.

La rândul său, Ansamblul Coral VOCI TRANSILVANE, căruia i se vor alătura mezzosoprana Dana Ciuca şi Natalia Constantin la pian, va interpreta: „Binecuvântează, Doamne, România de George Enescu (adaptare corală pe tema din Rapsodia II), „Rugăciune” de Marius Cuteanu, „Signore delle cime” de Giuseppe de Marzi, „Mândruliţă pui, pui, pui” şi „Ce vii bade târzior?” de Augustin Bena, „M-am suit în dealu’ Clujului” de Constantin Arvinte, „Plaisir d’amour” de Jean Paul Martini, Corul sclavilor din opera „Nabucco” de Giuseppe Verdi, Canţoneta napoletană din baletele „Lacul lebedelor” şi „Spărgătorul de nuci” de P.I.Ceaikovski, „Tiritomba”, canţonetă napoletană de Guillaume Louis Cottrau, „O, Susanna” de Stephen C. Foster, „Hajmasi Peter, Hajmasi Pal” din opereta „Silvia – Prinţesa ceardaşului” de Emmerich/Imre Kalman, „Katiuşa/Kalinka” – cântece populare ruse, „Cântecul şampaniei/ Champagner Lied” din opereta „Liliacul” de Johann Strauss-fiul.

Împreună, cele două coruri vor interpreta piesele „Plaisir d’amour” de J.P. Claris de Florion/J.P.E. Martini şi „Hai, sură!” de Augustin Bena.

Înafara celor două concerte, proiectul mai prevede realizarea unui atelier de lucru în cadrul căruia se va interpreta, împreună, câte o piesă din repertoriul francez şi una din repertoriul românesc, respectiv a unui schimb reciproc de bune practici în materie de repertoriu şi antreprenoriat muzical. Potrivit dirijorului Adrian Corojan, membrii corului „Choeur à coeur” vor avea ocazia să viziteze locuri frumoase şi importante din Cluj-Napoca, iar „Vocile Transilvane” vor întoarce vizita oaspeţilor lor francezi în luna iulie a anului viitor.

