Scandal în Consiliul Local

Articol scris in EVENIMENT

• Boc asediat de oamenii de pe strada Cantonului •

Un scandal de proporţii s-a iscat la sfârşitul şedinţei de ieri a Consiliului Local. Circa 15 locuitori de pe strada Cantonului, care susţin că au depus cereri pentru alocarea unei locuinţe sociale, au intenţionat să ia cuvântul în cadrul şedinţei, însă, nu li s-a permis. Preşedintele de şedinţă, viceprimarul Dan Tarcea le-a explicat acestora că, fiind o şedinţă extraordinară, ordinea de zi nu cuprinde punctul diverse, prin urmare nu se pot adresa forului pentru a-şi expune problemele.

Nemulţumiţi de faptul că nu au fost ascultaţi, oamenii l-au asaltat pe primarul Emil Boc, plângându-se de condiţiile în care trăiesc pe strada Cantonului. „Mama mea a fost evacuată dintr-o clădire de pe strada Moţilor, în anii 96-97. Aveam 7 ani, nici nu eram încă la şcoală, când familia mea, împreună cu alte şapte familii au fost mutaţi de pe strada Sobarilor pe strada Cantonului. De atunci am terminat liceul şi o şcoală post-liceală – am mai multe diplome -, dar nici până acum nu am reuşit să ne mutăm. Deşi lucrez şi eu şi soţul, nu ne permitem o locuinţă cu chirie. Am depus, azi, la registratură, o cerere către domnul primar Emil Boc, solicitându-i să ne primească în audienţă. Să ne primească, să ne asculte să ne informeze care sunt planurile primăriei în legătură cu noi”, a povestit Maria Stoica, una dintre locuitorii de pe strada Cantonului.

Edilul a încercat să-i potolească, să le explice care sunt paşii de urmat, dar n-a reuşit să se înţeleagă cu oamenii care vorbeau de-a valma. Primarul i-a sfătuit pe aceştia să facă cereri pentru a primi locuinţe sociale, dar aceştia susţin că au depus cereri, dar fără rezultat. „Sunt în jur de 400 de cereri, dar ştim bine că nevoia e mult mai mare. Primăria a descurajat populaţia să depună cereri în scris – prin proceduri complicate – şi punctarea insificientă a condiţiilor de locuit. Ar fi nevoie ca primăria să crească numărul locuinţelor sociale”, a spus şi George Zamfir. „Mai mult de trei sferturi dintre locuitorii străzii Cantonului au venituri din salarii şi pensii. Totuşi, nimeni de acolo nu a primit locuinţă socială de la primărie. Am depus cereri de locuinţe sociale anual, din 2015 încoace. Suntem sătui de atâtea minciuni. Vrem case cum ni se cuvine, sociale. Nu ne trebuie vile şi palate. Vrem să ne poată merge copiii la şcoală, să avem condiţii decente, să putem merge la baie. Aici umblă şobolanii. Nu îmi permit să cumpăr atâta otravă câtă ar trebui, chiar dacă lucrez de atâţia ani la Salubritate. Vă întrebaţi cum facem noi baie după ce mergem acasă de la lucru?”, a punctat şi Nicolae Adam.

Oamenii sunt decişi să meargă, în viitor, la fiecare şedinţă de Consiliu Local până când vor fi ascultaţi şi li se vor rezolva problemele. Nu cer decât o amărâtă de locuinţă socială!

Adriana STUPAR