Sărbătoarea armenilor din Gherla

Zilele acestea în municipiul Gherla s-a vorbit mai mult în limba armeană, şi nu întîmplător. Tradiţionala sărbătoare anuală “Sfântul Grigore Luminătorul” a adunat în oraşul de pe Someş peste 400 de creştini din localitate, din ţară şi chiar şi de peste hotare. Dominând peisajul urban al oraşului construit în stil baroc chiar de armeni, monumentala Catedrală armeano-catolică Sfânta Treime, cu hramul secundar Sfântul Grigore Luminătorul este în strânsâ legătură cu istoria armenilor aşezaţi în cea de a doua jumătate a secolului al XVII-lea pe meleagurile noastre. Frumosul lăcaş de cult din centrul oraşului este, alături de Biserica Şimaian cu hramul Bunei Vestiri, ultima din cele nouă biserici armene câte existau în Gherla. Biserica este monument istoric de valoare naţională şi universală, vizitată an de an de mii de turişti din ţară şi străinătate. Catedrala este renumită şi prin pictura lui Rubens “Coborârea lui Isus de pe Cruce”, expusă într-o capelă alăturată altarului şi care şi în weekendul trecut s-a bucurat de mulţi admiratori, sosiţi în urbe cu ocazia marii sărbători ai comunităţii armeneşti locale. Nu întâmplător evenimentul a fost onorat şi în acest an de ambasadorul Armeniei la Bucureşti, Excelenţa Sa Hamlet Gasparian, de preşedintele Uniunii Armenilor din România, Varujan Vosganian, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Vákár István, primarul municipiului Gherla, Ioan Neselean, viceprimarul Iulia Trif şi consilierul judeţean Iuliu Sămărtean.

Liturghia a fost oficiată de preotul paroh al Catedralei Armeano-Catolice Msgr. Szakács Endre alături de un sobor de preoţi în frunte cu Arhiepiscopul Romano-Catolic de Alba Iulia, dr.Jakubinyi György. Cuvântul Domnului a fost rostit în acest an de pr. Hurgoi János din Alba Iulia.

În cadrul slujbei a cântat corul mixt al lăcaşului de cult condus de Molnár Anna, iar piesa “Ave Maria” a fost interpretată de solista Operei Maghiare de Stat Cluj-Napoca, Kirkósa Júlia, care de 25 de ani participă la marea sărbătoare a armenilor gherleni, familia dânsei provenind chiar din localitate.

Manifestările organizate la Gherla nu s-au oprit aici, ci la sediul filialei Gherla a Uniunii Armenilor din România de pe strada Ştefan Cel Mare a avut loc vernisajul de pictură al artistului armean Karácsony Ernõ. Cu acest prilej am asistat şi la un reuşit moment artistic susţinut de actriţa Teatrului de Nord Satu Mare, László Zita, acompaniat la orgă şi flaut de Hencz József, respectiv Hencz Márk. Seara în catedrală melomanii au asistat la concertul cu lucrări din repertoriul liturgic al Bisericii Armene prelucrate pentru orgă susţinut de artistul Adrian Irinel Aciobaniţei din Bacău, punând punct final unui şir de evenimente religioase şi culturale organizate de filiala UAR Gherla. Amfitrionul acestei sărbători a fost preşedintele filialei Transilvania Nord a UAR, ing. Esztegár János, sufletul activităţii organizatorice ale comunităţii armeneşti din localitate, omul care a făcut totul ca lumea să se simtă bine la Gherla. La întâlnirea de după slujbă a fost servită tradiţionala supă de hurut pregătită de harnicele gospodine, dar nu au lipsit de pe masă nici celelalte specialităţi tradiţionale ale artei culinare armeneşti din Gherla.

SZEKELY Csaba