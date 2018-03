Sarah Jessica Parker o susţine pe Cynthia Nixon în cursa pentru funcţia de guvernator de New York

Articol scris in MAGAZIN

Sarah Jessica Parker şi-a declarat susţinerea pentru colega ei din serialul „Sex And The City”, Cynthia Nixon, care candidează pentru postul de guvernator al statului New York, informează Press Association.

Activista şi actriţa, care şi-a făcut publică intenţia de a intra în cursa electorală săptămâna trecută, va fi contracandidata lui Andrew Cuomo, actualul guvernator.

Sarah Jessica Parker a postat pe Instagram o imagine cu colega ei de serial însoţită de mesajul: „Mamă. Activistă. Luptătoare. Newyorkeză. O bună prietenă care candidează pentru postul de guvernator al minunatului nostru stat. Sora mea de pe ecran şi din viaţa reală, ai dragostea, sprijinul şi votul meu”.

Cynthia Nixon, interpreta personajului Miranda Hobbes din serialul „Sex And The City”, care spune povestea a patru femei în New York, şi-a apărat dreptul de a candida la o funcţie politică în ciuda statutului său de „celebritate”. ”Nu încerca să-mi spui că nu am dreptul să fiu aici şi să spun ‘vreau să fiu guvernatoare pentru că, în opinia mea, faci o treabă foarte proastă’. Nimeni nu vorbeşte despre lucrurile pe care nu le faci aşa că o voi face eu”, a declarat Nixon la sfârşitul săptămânii trecute pentru revista Glamour, referindu-se la contracandidatul său.