Săptămâna Naţională a Voluntariatului, la Cluj-Napoca

Articol scris in SOCIAL

“Poţi. Vrei. Dar faci?” Acesta este mesajul pe care Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca (CVCN) îl adresează clujenilor care vor să schimbe ceva în comunitate, cu ocazia Săptămânii Naţionale a Voluntariatului (15 – 21 mai).

Muzică improvizată în stradă, interacţiune muzicală cu persoanele cu dizabilităţi, o sesiune de gătit pentru persoanele cu venituri reduse sau consiliere pentru tinerii care vor să devină voluntari în alte ţări – sunt doar câteva evenimente care vor fi folosite, în această săptămână, de CVCN, alături de cei şase voluntari internaţionali pe care îi găzduieşte, pentru a-i încuraja pe clujeni să se implice în activităţi de voluntariat.

După evenimentul de luni, 15 mai – „Două generaţii, o singură inimă” -, de implicare a unor persoane de vârsta a treia în activităţi de voluntariat în domeniul artistic şi recreativ (tricotat, croşetat, învăţarea unor jocuri de societate), pentru a arăta că voluntariatul nu are vârstă, organizat în parteneriat cu Fundaţia pentru Îngrijirea Vârstnicului, marţi, 16 mai, în parteneriat cu aceeaşi fundaţie se va desfăşura evenimentul intitulat „O grădină împrospătată”. Zece voluntari CVCN şi voluntari de la Centrul de zi al Fundaţiei pentru Îngrijirea Vârstnicului vor amenaja, între orele 9:00 – 13:00, spaţiul verde din curtea fundaţiei, din cartierul Mănăştur. Activităţile principale sunt de recondiţionare prin vopsire, amenajare standuri şi plantare de flori. Tot marţi, între orele 19:00 – 20:30, la Biroul Centrului de Voluntariat Cluj-Napoca (str. Virgil Fulicea nr. 1, ap. 1), va fi organizat evenimentul „Învăţare autentică prin voluntariat internaţional”, care presupune prezentarea Serviciului European de Voluntariat, parte a programului Erasmus+ al Comisiei Europene. Vor fi prezenţi voluntari internaţionali găzduiţi în Cluj, voluntari români întorşi din stagii, mentori şi coordonatori implicaţi în SEV. Întâlnirea este dedicată celor interesaţi de dezvoltare personală/profesională într-o mobilitate internaţională de voluntariat.

Miercuri, 17 mai, între orele 8:00-16:00, în parteneriat cu Masa Săracilor, Auchan, voluntarii vor găti pentru aproximativ 300 de persoane cu dificultăţi economice din zona metropolitană Cluj-Napoca.

Joi, 18 mai, între orele 9:00-16:00), în parteneriat cu MDM Financial Group, va fi organizată o acţiune de amenajare a spaţiului verde din curtea Şcolii cu clasele I-VIII „Ioan Alexandru”, din Sânpaul – igienizarea spaţiului, recondiţionarea gardului prin vopsire, decorare prin plantare de flori şi montarea unor echipamente parţial reciclate, care să transforme grădina într-un loc de joacă şi recreere. După acţiune, copiii din şcoală vor fi implicaţi în jocuri şi activităţi interactive.

Vineri, 19 mai, în cadrul acţiunii „River Revolution”, între orele 13:30-17:30, voluntari CVCN şi 25 de elevi de clasa a VI-a de la Şcoala Gimnazială „Ioan Bob” vor igieniza şi toaleta malul Someşului, în zona Parcul Feroviarilor. Pentru prevenirea acumulării de deşeuri, în viitor, vor fi realizate şi instalate semne de avertizare şi sensibilizare cu privire la importanţa menţinerii spaţiului curat.

În parteneriat cu Asociaţia Down – Centrul Educaţional „Raluca”, sâmbătă, 20 mai, între orele 16:00 – 19:00, în Parcul Central din Cluj-Napoca, zona „Ciuperca”, va fi organizat evenimentul „Jam Session”, de promovare a integrării celor din grupuri defavorizate şi conştientizare, de către publicul larg, a potenţialului uman. La atelierul de improvizaţie muzicală, susţinut de voluntari şi tineri cu dizabilităţi, vor fi invitaţi să se alăture clujenii care se vor afla la plimbare în parc. Totodată, va fi organizată şi o expoziţie de fotografie surpriză.

Săptămâna Naţională a Voluntariatului se va încheia duminică, 21 mai, ora 17:00, cu cu „Petrecerea voluntarilor” – o acţiune de recunoaştere a meritelor voluntarilor, la care vor fi invitaţi cei activi în SNV 2017.

Săptămâna Naţională a Voluntariatului 2017 este organizată de Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca, în cadrul proiectelor “Ready for diversity” şi “Ways to enhance active aging through volunteering – WEActiveVol”, finanţate de Comisia Europeană prin programul Erasmus+, gestionat în România de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale. SNV este un eveniment naţional anual, menit să mobilizeze cât mai multe organizaţii şi cât mai mulţi voluntari care să contribuie la dezvoltarea comunităţilor lor şi la recunoaşterea meritelor voluntarilor.

M. TRIPON