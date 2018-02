Salvați Copiii România: Cu 2% din impozitul pe venit putem salva copiii prematuri

Prematuritatea rămâne una dintre principalele cauze ale mortalității infantile, a cărei rată plasează România pe primul loc din Uniunea Europeană. O statistică sumbră, pentru că datele oficiale arată că, într-o maternitate unde există aparatură medicală vitală, cei mai mulți prematuri supraviețuiesc. Este motivul pentru care Organizația Salvați Copiii România continuă programul de dotare a maternităților și în anul 2018. Zilele trecute, un nou aparat radiologic pentru nou-născuți, în valoare de 21.000 euro, a intrat în dotarea Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie „I. A. Sbârcea”, din Brașov.

„Statisticile scot la suprafață o nedreptate atât de cumplită, încât ea face diferența dintre viață și moarte: copiii născuți prematur într-o maternitate care nu are aparatură medicală adecvată mor, dar ei ar trăi dacă s-ar naște într-o maternitate unde medicii să aibă la dispoziție incubatoare și alte echipamente medicale necesare. De aceea este esențial ca instituțiile de decizie să își asume de urgență ca prioritate publică dotarea maternităților” – arată, într-un comunicat remis presei, Gabriela Alexandrescu, președinte executiv Salvați Copiii România.

În 2017, Salvați Copiii România a investit peste 813.000 de euro în dotarea a 40 de maternități și secții de nou-născuți. În total, în perioada 2012-2017, organizația a dotat 78 de maternități, din 40 de județe ale țării, ridicând numărul echipamentelor donate la 393.

„În România, contează unde te naști, ca să poți trăi: doar 23 de unități sunt de nivel III și pot prelua cazurile severe. Nașterea rămâne, în țara noastră, discriminatorie, pentru că un copil prematur care nu are șansa de a se naște într-o maternitate dotată cu aparatură medicală adecvată nu va supraviețui. Datele arată că 90% dintre copiii prematuri sau extrem prematuri (sub 32 de săptămâni) supraviețuiesc în țările dezvoltate, iar în regiunile slab dezvoltate 90% dintre acești copii mor. (Raport WHO Born too soon). În România, este cazul unuia din 10 copii, care se naște prematur și are nevoie de intervenție medicală urgentă încă din primul minut de viață, pentru a supraviețui și pentru a recupera decalajul, astfel încât să facă față mediului extern. Deși mortalitatea perinatală ajunge la 90% dacă un prematur precoce nu se naște în spitalul adecvat echipat, în prezent, în România există doar 23 de unități de nivel III de terapie intensivă nou-născuți, dintre care nouă în București. Mai mult, există doar jumătate din numărul de paturi necesare pentru spitalizarea prematurilor. La un necesar de 30 paturi la un million de locuitori, România are doar aproximativ 300 de locuri în terapia intensivă neonatală” – arată organizația Salvați Copiii.

Conform datelor din analiza organizației privind situația maternităților din România, echipamentele medicale insuficiente rămân o problemă frecventă în țara noastră: 13% dintre maternitățile de nivel I nu au nici un incubator standard pentru nou-născuții prematuri, 56% dintre maternitățile de nivel II nu au ventilator pentru suport respirator și 14% dintre maternitățile de nivel III au o singură masă de reanimare pentru copii.

De aceea, organizația Salvați Copiii continuă și în acest an campania de promovare pentru redirecționarea a 2% din impozitul anual pe venit și îi invită pe contribuabili să îi fie alături în demersul de a dota maternitățile din România cu aparatură de ultimă generație, cu scopul de a asigura asistență medicală adecvată copiilor născuți prematur. Toți cei care doresc să sprijine această cauză pot descărca formularele 230 și 200, precompletate cu datele de identificare ale organizației, de la adresa www.salvaticopiii.ro/doilasuta/. Acestea trebuie completate cu datele personale, semnate și depuse personal la administrațiile financiare sau trimise prin poștă, cu confirmare de primire, până la data de 25 mai 2018. Suma nu trebuie menționată în formular, ea urmând să fie completată de administrația financiară.

M. T.