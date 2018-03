Salvați Copiii: Proiectul de lege privind alăptarea în spații publice – un text juridic discriminatori

Organizația Salvați Copiii cere Parlamentului României eliminarea discriminării, pe criteriul vârstei copiilor, din proiectul de lege privind alăptarea în spații publice.

”Deși propunerea legislativă privind alăptarea în spații publice, aflată în proces de adoptare în Senatul României, răspunde nevoii de protecție a mamelor și copiilor lor împotriva oricărei forme de discriminare ori de încălcare a dreptului la hrană al copiilor, inclusiv în spații publice, Salvați Copiii constată că inițiatorii proiectului de lege restrâng protecția la copiii «de până la 24 de luni», creând premisele unui tratament discriminatoriu, în dezacord cu principiul interesului superior al copilului” – se arată într-un comunicat al organizației, remis presei.

În opinia reprezentanților organizației, proiectul de lege, în forma actuală, impune arbitrar o limită de vârstă a copilului protejat împreună cu mama sa împotriva discriminării. „Cu toate că, în Expunerea de motive a inițiativei legislative, se invocă caracterul discriminatoriu al comportamentelor care se opun ori îngrădesc alăptarea copiilor în spații publice, reglementările propuse vor avea ca efect, în final, instaurarea unui regim de protecție exclusiv pentru mamele care au la sân copii mai mici de 2 ani. Articolul 2 al proiectului de lege face referire, în mod repetat și suspect de precis, la vârsta copilului alăptat, «copil alăptat de până la 24 de luni», lăsând de înțeles că inițiatorii scot din sfera de protecție situațiile când copiii depășesc această vârstă” – arată reprezentanții organizației.

”Păstrarea acestei restrângeri a vârstei copilului (24 de luni) transformă proiectul de lege într-un text juridic discriminatoriu sui generis la adresa mamelor și copiilor lor. În opinia noastră, nu există nicio rațiune juridică, medicală ori etică pentru includerea acestei limitări. (…) Această condiționare legată de vârsta copilului încalcă dreptul la viață și dezvoltare al copilului și, pe cale de consecință, este contrară interesului său superior” – declară Gabriela Alexandrescu, președinte executiv al Organizației Salvați Copiii România.

Reprezentanții organizației consideră că trebuie modificat imediat proiectul de lege aflat în procedură legislativă în Senatul României, prin eliminarea pragului de vârstă al copilului, textul de lege devenind următorul: „Art. 2. Constituie contravenție și se sancționează faptele săvârșite în oricare din următoarele forme: a) Evacuarea dintr-un spațiu public a unei mame care are dreptul de a se afla în acel spațiu și care alăptează un copil; b) Interzicerea în orice mod a alăptării în spații publice a unui copil; c) Refuzul furnizării de servicii unei persoane pentru că alăptează un copil, în condițiile în care persoana are dreptul de a beneficia de serviciul respectiv”.

„Nu credem că este nevoie de definirea sintagmei «spațiu public», conform celor sugerate de Consiliul Legislativ în avizul său consultativ, deoarece înțelesul său comun este circumscris juridic la situațiile în care mama are «dreptul de a se afla» în acel spațiu în care are loc alăptarea copilului. Orice definiție ar putea conține temeiuri de interpretare în favoarea celor care se vor opune ori vor obstrucționa dreptul mamei de a-și hrăni copilul la sân în spații publice” – arată organizația Salvați Copiii.

