Salvaţi Copiii face un nou apel la companii să direcţioneze 20% din impozitul pe profit pentru dotarea maternităţilor

Articol scris in Sănătate

Organizaţia Salvaţi Copiii lansează un nou apel către companiile din România să direcţioneze 20% din impozitul pe profit pentru dotarea cu echipamente a maternităţilor şi secţiilor de nou-născuţi din ţara noastră, informează AGERPRES.

„Companiile pot ajuta la dotarea maternităţilor! Până la 31 decembrie 2017 pot alege să direcţioneze 20% din impozitul pe profit datorat statului către Salvaţi Copiii şi să sprijine acest demers”, se arată într-un comunicat al organizaţiei. Potrivit sursei citate, această cheltuială este deductibilă, costurile pentru companii fiind zero.

În cei şase ani de când Salvaţi Copiii a transformat într-o prioritate salvarea copiilor născuţi prematur, organizaţia a dotat 77 de maternităţi cu echipamente în valoare de 3.100.000 euro, relevă comunicatul.

„În România, unul din 10 copii se naşte prematur şi are nevoie de asistenţă medicală adecvată încă din primul minut de viaţă, pentru a supravieţui şi pentru a recupera decalajul, astfel încât să facă faţă mediului extern. Datele arată că 90% dintre copiii prematuri sau extrem prematuri (sub 32 de săptămâni) supravieţuiesc în ţările dezvoltate, iar în regiunile slab dezvoltate 90% dintre aceşti copii mor (Raport WHO Born too soon)”, menţionează Salvaţi Copiii.

Echipamentele medicale insuficiente reprezintă o problemă frecventă în România, conform datelor din analiza Salvaţi Copiii privind situaţia maternităţilor din România – 13% dintre maternităţile de nivel I nu au niciun incubator standard pentru nou-născuţii prematuri, 56% dintre maternităţile de nivel II nu au ventilator pentru suport respirator şi 14% dintre maternităţile de nivel III au o singură masă de reanimare pentru copii, mai indică sursa citată.