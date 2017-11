Salvați Copiii face apel către companii, să contribuie la reducerea ratei mortalității infantile în România

Organizația Salvați Copiii a lansat, zilele trecute, un nou apel către companiile din Romania, de a direcţiona 20% din impozitul pe profit către o cauză vitală: dotarea cu echipamente a maternităţilor și secţiilor de nou-născuţi din România.

Organizația precizează că această cheltuială este deductibilă, costurile pentru companii fiind zero. Suma direcționată nu poate fi mai mare de cinci la mie din cifra de afaceri și nu poate depăși 20% din impozitul pe profitul datorat statului, iar plățile trebuie făcute până la 31 decembrie 2017.

„În România, unul din 10 copii se naște prematur și are nevoie de asistență medicală adecvată încă din primul minut de viață, pentru a supraviețui și pentru a recupera decalajul, astfel încât să facă față mediului extern. Datele arată că 90% dintre copiii prematuri sau extrem prematuri (sub 32 de săptămâni) supraviețuiesc în țările dezvoltate, iar în regiunile slab dezvoltate 90% dintre acești copii mor (Raport WHO Born too soon). (…) În Uniunea Europeană, România se menţine pe primul loc în topul țărilor cu una dintre cele mai mari rate de mortalitatea infantilă, cu o rată de 7,3 la o mie de nou-născuţi vii în 2016, față de media Uniunii Europene care este de 3,7 la mie. Echipamentele medicale insuficiente reprezintă o problemă frecventă în România, 13% dintre maternitățile de nivel I nu au niciun incubator standard pentru nou-născuții prematuri, 56% dintre maternitățile de nivel II nu au ventilator pentru suport respirator și 14% dintre maternitățile de nivel III au o singură masă de reanimare pentru copii” – se arată în apelul lansat de organizația Salvați Copiii.

În ultimii șase ani, Salvați Copiii România a investit peste trei milioane de euro în dotarea a 77 de maternități și secții de nou-născuți din 39 de județe ale țării, cu aproximativ 380 de echipamente medicale, care au ajutat la supraviețuirea a peste 31.000 de copii.

