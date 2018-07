Salariu de guvernator

Articol scris in ECONOMIE

Guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, a obţinut în 2017 venituri de 787.206 lei pentru funcţia pe care o deţine, conform declaraţiei de avere postată pe pagina de internet a băncii.

Din declaraţia de avere depusă în 2017 pentru anul fiscal anterior, reiese că Mugur Isărescu a realizat în 2016 venituri în calitate de guvernator în cuantum de 1.012.623 de lei. Anul trecut, Mugur Isărescu a mai obţinut venituri în calitate de membru titular al Academiei Române – 34.428 de lei şi din activitatea didactică de la Academia de Studii Economice – 1.044 lei. De asemenea, în perioada septembrie – decembrie 2017, guvernatorul BNR a încasat o pensie de 37.297 lei.

Guvernatorul BNR are o casă în comuna Gruiu, o casă de vacanţă la Drăgăşani, un apartament în Bucureşti, un teren intravilan şi unul agricol în comuna Gruiu, precum şi terenuri aferente casei de vacanţă de la Drăgăşani şi apartamentului din Bucureşti. Isărescu are bijuterii în valoare de 72.200 de euro, o colecţie numismatică de 43.200 de euro, tablouri şi icoane în valoare de 25.500 de euro şi veselă din argint care valorează 4.400 de euro. Guvernatorul are şase conturi curente şi şase depozite, în lei, dolari SUA şi euro. Valoarea cumulată a depozitelor în euro este de 24.424, iar cea a depozitelor în dolari de 11.428. Isărescu are acţiuni la CRH Ciment SA şi la Măr SRL, precum şi un împrumut acordat în nume personal societăţii Măr SRL în valoare de 574.882 de lei.