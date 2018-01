Să se facă… alegeri

Articol scris in EDITORIAL

Setea de putere a lui Vladimir Putin este cunoscută în toată lumea. Liderul de la Kremlin pare să deţină controlul absolut în Rusia, bucurându-se de susţinerea majorităţii populaţiei. Cunoscut ca fiind un preşedinte ambiţios, calculat şi statornic în decizii, bărbatul de oţel al poporului rus seamănă teamă şi nesiguranţă oriunde merge. Vladimir Putin se află în fotoliul preşedinţiei de 14 ani, având în palmares 3 mandate. La cei 65 de ani ai săi, bătrânul Putin nu vrea să renunţe la putere, se simte mai tânăr ca oricând, anunţându-şi candidatura la noile alegeri prezidenţiale din martie 2018. Folosindu-şi toată puterea şi relaţiile de care dispune, preşedintele a făcut ca imposibilul să devină posibil. Acesta a reuşit să-l elimine pe ”rivalul” său din lupta pentru scaunul preşedinţiei, Aleksei Navalnîi, tânărul care reuşise, o vreme, să-i ţină piept. Descris de The Wall Street Jurnal ca fiind ”omul de care Vadimir Putin se teme cel mai mult”, Aleksei Navalnîi a reuşit să readucă speranţă în inimile pline de viaţă ale ruşilor. Anul 2009 este anul în care a căpătat popularitate, atât în mass-media din Rusia, cât şi în cea internaţională, în apariţiile sale criticând corupţia şi regimul lui Putin. A fost arestat de nenumărate ori de autorităţile ruse pentru că organiza, în mod repetat, mitinguri şi manifestaţii publice, fiind reţinut de trei ori anul acesta şi pus sub acuzare. De altfel, acest lucru este unul cât se poate de obişnuit în Rusia. Sute de oameni, printre care şi opozanţi ai lui Putin, sunt arestaţi pe străzile Moscovei, pentru că vor să-şi facă auzită vocea la mitinguri. SUA şi Uniunea Europeană condamnă arestările de manifestanţi, UE considerând că acestea încalcă „libertăţile fundamentale de exprimare, de asociere şi de întrunire”. Navalnîi reuşeşte să mobilizeze zeci de mii de oameni în toată Rusia, pentru a protesta împotriva regimului lui Putin, iar acest lucru nu trece neobservat de ochii forţelor de ordine, care arestează zeci de protestatari în fiecare oraş. Aici ar trebui să ne considerăm mai norocoşi. Cel puţin noi, românii, avem libertatea de a ne exprima public nemulţumirile faţă de actuala conducere, acest lucru fiind un ”lux” pentru cetăţenii ruşi. Pentru a candida împotriva lui Putin, Aleksei Navalnîi a strâns peste 500 de semnături necesare de la susţinătorii săi, sperând că astfel va reuşi să convingă Comisia Electorală din Rusia să îi permită să candideze la alegerile prezidenţiale din martie. Doar că aceasta i-a respins cererea de înregistrare în calitate de candidat la alegeri pe motiv că opozantul şi activistul anticorupţie nu este eligibil, având o condamnare penală. El a fost condamnat cu suspendare pentru crime economice, în 2013, dar spune că procesul său a fost fabricat de autorităţi tocmai pentru a nu-i da şansa să candideze contra lui Vladimir Putin. La depunerea cererii de înregistrare în calitate de candidat, Navalnîi a declarat că realegerea preşedintelui Putin, în martie, ar însemna încă şase ani pierduţi pentru Rusia. În plus, el a spus că va cere boicotarea alegerilor.

Sondajele efectuate recent arată, însă, că favoritul ruşilor la ora actuală este Putin, fiind pe cale să fie reales cu o mare majoritate, ceea ce înseamnă că va rămâne la putere până în 2024. O fi bine?

Natalia ZGHEREA