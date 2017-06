Să ajutăm împreună! GROVE-MOLDOVAN Art-Foundation Braunschweig pe podium!

Articol scris in CULTURA

Iată genericul unei acţiuni cultural-umanitare iniţiate de Peiner Allgemeine Zeitung (Germania), de firmele din Peine şi de Asociaţia „Nimeni să nu fie singur”, precum şi de Volksbank BraWO pentru cetăţeni din zona Peine, aflaţi în dificultate – acţiune la care a aderat, cu toată deschiderea, şi GROVE-MOLDOVAN Art-Foundation Braunschweig. Urmarea? În urma televotingului iniţiat de ziarul amintit, locul al 3-lea, din 54 de candidaţi, a revenit GROVE-MOLDOVAN Art-Foundation, fundaţie a familiei Hans-Joachim şi dr. Maria GROVE, cetăţeni de onoare ai Clujului şi prieteni devotaţi ai României. „Super, o clasare excelentă! Faptul că atât de mulţi dintre noi au telefonat arată că oamenilor din zona Peine le pasă, considerând important să întreprindă ceva pentru semenii lor, care au nevoie de ajutorul comunităţii. Banii de premiu – 1000 de Euro – vor fi direcţionaţi, în părţi egale, către reţeaua de ajutorare a refugiaţilor din Wendeburg (localitatea de reşedinţă a familiei Grove – n.n.) şi Asociaţia „Nimeni să nu fie singur”. Mulţumim din inimă tuturor celor care au telefonat, făcând posibilă clasarea noastră pe poziţia a treia” – a declarat galeristul Hans-Joachim GROVE pentru Peiner Allgemeine Zeitung şi Făclia de Cluj.

După cum este deja cunoscut, imediat după schimbările din 1989 din România, familia Grove s-a implicat concret în favoarea ţării noastre. De atunci, cei doi continuă cu stăruinţă (şi chiar cu încăpăţânare) să îmbunătăţească situaţia din sănătate şi din domeniul asistenţei sociale de la noi şi să sprijine schimburile culturale dintre Germania şi România. Acestor demersuri li se adaugă cele 159 de transporturi umanitare pentru România (al 160-lea este în pregătire).

„Şi zona Peine va profita de pe urma acţiunilor noastre. Sub moto-ul ART FOR HELP, vom organiza, în această vară, o mare expoziţie non-profit în sprijinul reţelei de ajutorare a refugiaţilor din Wendeburg şi al Asociaţiei „Nimeni să nu fie singur” – a mai declarat Grove. Fundaţia sprijină prin expoziţii, concerte, conferinţe sau valorificare de cărţi poştale de artă şi alte numeroase acţiuni din regiune – notează Peiner Allgemeine Zeitung.

A consemnat Michaela BOCU

m.bocu@ziarulfaclia.ro