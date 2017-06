Rotary Club Gherla are un nou preşedinte

Articol scris in SOCIAL

La Clubul Rotary a avut loc un eveniment important. După obicei, la fiecare început de vară are loc predarea mandatului de preşedinte, festivitate desfăşurată zilele trecute în modernul restaurant „Mariflor”, de la marginea municipiului Gherla. De la 1 iulie începe un nou an rotarian, iar la Rotary Club Gherla deja s-a făcut bilanţul ultimului an, când la cârma clubului a fost ing. Vasile Petean.

Fostul preşedinte, Vasile Petean, a mulţumit colegilor, dar şi soţiei care i-a fost alături. A urmat ceremonia de predare a mandatului către următorul preşedinte, Bikfalvi Mihai. Acesta a transmis salutul său celor prezenţi, rotarieni de la cluburile din Gherla, Dej, Năsăud, Petroşani şi Kozármisleny – Ungaria, cu care gherlenii întreţin relaţii de prietenie şi colaborare reciprocă.

„Este o sarcină de răspundere, de implicare şi de respect pentru scopurile şi principiilor Rotary“, a spus noul preşedinte, Bikfalvi Mihai, unul dintre membri fondatori al clubului. „Voi continua proiectele de parteneriat cu celelalte cluburi, cu care avem o relaţie specială. Îmi propun ca Rotary Gherla să fim în continuare o echipa unită, puternică, model de seriozitate, implicare şi respect în tot ceea ce facem pentru cei din jur şi pentru familiile noastre“ – a adăugat Bikfalvi Mihai.

El a anunţat şi echipa cu care va lucra: Tiberiu Bărăian – secretar şi vicepreşedinte, Vasile Morar – trezorier. Cu toţii sunt oameni cu o bună pregătire profesională şi cu o şi mai bună capacitate organizatorică. Rotary Club Gherla va organiza şi în viitor manifestări cultural-artistice şi va iniţia noi acţiuni caritabile, aşa cum a procedat şi până în prezent.

SZ.Cs.