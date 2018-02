Rotary Club Dej a demarat un proiect destinat școlilor dejene

Administrație locală

An de an, edilii municipiului Gherla analizează cu răspundere situaţia străzilor de pe raza oraşului. A devenit o prioritate modernizarea drumurilor şi a trotuarelor. Aşa procedează gospodarii localităţii şi în acest an. În fiecare dimineaţă, la sediul Primăriei are loc o şedinţă de lucru, unde se discută şi acest aspect.…