Românii sunt mândri de slujbele lor

Opt din zece angajaţi români sunt de părere că jobul pe care îl au produce valoare pentru clienţi, în timp ce aproape 85% dintre respondenţi apreciază produsele şi serviciile firmei pentru care lucrează.

Conform datelor furnizate de un sondaj realizat de compania UP! Your Service, doar 13,4% dintre cei chestionaţi au spus că nu ştiu în ce măsură munca lor produce valoare, iar 5,5% au declarat că se întâmplă acest lucru în mică măsură, şi sub 2% au răspuns negativ. Totodată, aproape 85% dintre respondenţi apreciază produsele şi serviciile firmei pentru care lucrează, spunând că le-ar recomanda şi celor apropiaţi.

Studiul mai arată că marea majoritate a companiilor vor investi predominant în inteligenţă artificială, în următorii ani. Un sondaj recent realizat la nivel global relevă că, în zona de customer service, 83% dintre interacţiunile cu clienţii se vor realiza prin chatbots sau asistenţi virtuali până în 2020.