Românii consideră că sunt foatre prost plătiţi

Articol scris in ECONOMIE

Angajații români consideră că merită salarii cu 1.000 de lei mai mari decât cele pe care le au în prezent și vor ca salariul mediu să pornească de la minimum 2.844 de lei, potrivit unui studiu realizat de o platformă de recrutare online.

„Așteptările salariale ale angajaților români au crescut în ultimul an, în contextul evoluției economice favorabile care a dus la creșterea consumului și, implicit, a nivelului de trai. Astfel, dacă anul trecut un român ar fi acceptat să se angajeze pe un salariu mediu de 2.550 de lei, acum așteptările pornesc de la minimum 2.844 de lei. Mai mult, participanții la studiu consideră că ar merita salarii cu 40% mai mari decât cele pe care le obțin pentru joburile curente. În medie, diferența dintre salariul curent și cel considerat just la nivelul pieței este mai mare de 1.000 de lei”, relevă un studiu realizat de eJobs, preluat de Agerpres.

De asemenea, studiul arată că tinerii consideră că ar trebui să câștige cu 50% mai mult. Cele mai mari diferențe apar în rândul tinerilor cu vârsta sub 24 de ani care au în prezent un salariu mediu de aproximativ 1.500 de lei, însă consideră că o remunerație justă pentru postul pe care îl ocupă ar fi cu 50% mai mare, în medie de 2.261 de lei.

La polul opus, decalajele cele mai mici între salariile curente și cele considerate juste se înregistrează în rândul respondenților cu vârsta între 35 și 45 de ani, aceștia considerând că ar trebui să câștige cu 33% mai mult decât în prezent.

“Creșterea așteptărilor salariale este explicată pe de-o parte de contextul economic favorabil: creșterea economică a determinat creșterea numărului de locuri de muncă, iar pe de altă parte și de faptul că majorările de salarii din sectorul public pun presiune și creează noi așteptări și în sectorul privat”, se spune în studiu.

Totodată, angajații se așteaptă ca schimbările locului de muncă să le aducă și o creștere a salariului, reiese din sondajul eJobs. Cu toate acestea, ei spun că ar accepta să-și schimbe jobul dacă li s-ar oferi cel puțin 500 de lei în plus față de salariul actual, adică cu 19,3% mai mult decât salariile pe care le câștigă în prezent, în medie de 2.640 de lei.

În ceea ce privește sectorul de activitate, constructorii au așteptări salariale mai mari decât cei ce lucrează în domeniul IT. „Candidații din management și construcții domină în topul așteptărilor salariale, depășindu-i pe cei din IT, bănci sau asigurări, potrivit studiului eJobs. Cel mai ridicat nivel al așteptărilor îl au cei cu poziții de management (4.547 lei lunar) și angajații din construcții (4.071 lei lunar), urmați de cei din IT Software (4.028 lei lunar). În cazul salariaților din bănci, salariul considerat just este în medie de 3.601 lei, iar în asigurări de 3.831 lei lunar. În ceea ce privește salariile curente, clasamentul este asemănător din punct de vedere al domeniilor, însă la un nivel mai redus al salariilor: management (3.497 lei), construcții (3.133 lei), IT Software (2.734 lei), import-export (2.734 lei)”, se mai spune în studiu.

De asemenea, există diferențe și între regiuni, în zonele București-Ilfov fiind cele mai mari așteptări salariale, cu o medie de 3.557 de lei, dar și cel mai ridicat nivel al salariilor curente, media fiind de 2.699 de lei. Pe de altă parte, în regiunea Nord-Est a țării (Moldova) sunt așteptări salariale cu 19% mai reduse decât cele din București, salariul mediu fiind de 2.101 lei.