Robotizarea – un imperativ al industriei româneşti

Articol scris in ECONOMIE

România deţine, la ora actuală, doar 11 roboţi la 10.000 de lucrători industrali, iar industria autohtonă are nevoie de 10.000 de roboţi industriali pentru a rămâne competitivă în Europa Centrală şi de Est.

Datele Federaţiei Internaţionale pentru Robotică arată că producătorii industriali din România au nevoie de investiţii masive în automatizare şi robotizare pentru a se adapta la actualele condiţii, caracterizate de creşterea salariilor din sector, de lipsa relativă de personal calificat şi necesitatea asimilării în producţie a produselor cu valoare adăugată ridicată. Pentru a atinge nivelul mediu de productivitate din regiune, România are nevoie de un salt calitativ, bazat pe automatizarea şi robotizarea unor sectoare întregi din domeniul industrial. De asemenea, trebuie eliberată rapid forţa de muncă prinsă în activităţi repetitive şi anoste pentru a putea face loc activităţilor specifice producţiei cu valoare adăugată ridicată. Experienţa ţărilor vecine, precum Ungaria sau Polonia, a arătat că procesele de automatizare şi robotizare au mers mână în mână cu creşterea salariilor şi a numărului de posturi disponibile în industrie. Conform Federaţiei Internaţionale pentru Robotică, România are 11 roboţi la 10.000 de lucrători industriali, în timp ce în Polonia numărul acestora este de 28, iar în Ungaria de 57 de roboţi la 10.000 de lucrători industriali. Cehia este cea mai dezvoltată piaţă central şi est europeană, cu aproape 100 de roboţi la 10.000 de muncitori.

Estimările de specialitate arată că pentru a ajunge la nivelul mediu de robotizare al regiunii, de 60 de roboţi la 10.000 de muncitori, economia românească are nevoie de circa 10.000 de roboţi industriali pentru a rămâne competitivă în Europa Centrală şi de Est.

Roboţii colaborativi (coboţii) sunt uşor de folosit, adaptabili, eficienţi din punctul de vedere al costurilor şi pot fi utilizaţi în siguranţă. Aceştia pot fi programaţi simplu şi repede, chiar şi de către persoane fără experienţă