ROBOR-ul face ce ştie el mai bine: creşte!

Articol scris in ECONOMIE

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor în lei cu dobânda variabilă, a urcat marţi pe piaţa interbancară cu 0,01%, ajungând la 3,42% pe an. Datele Băncii Naţionale a României (BNR) aratăcă o valoare mai mare a ROBOR la trei luni a fost înregistrată în 25 februarie 2014, respectiv 3,46% pe an. La începutul acestui an, ROBOR la 3 luni se situa la 2,05%. În perioada similară a anului trecut, respectiv 24 iulie 2017, indicatorul era la 0,87% pe an. În ceea ce priveşte indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare, acesta a coborât uşor marţi, la 3,51%, de la 3,52%, luni. ROBOR la 9 luni, care reprezintă rata dobânzii plătită la creditele în lei atrase de băncile comerciale de la alte bănci comerciale, a coborât la 3,55% pe an (de la 3,56% luni), iar indicele ROBOR la 12 luni a ajuns la 3,61% pe an, de la 3,62% pe an.