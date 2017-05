Revenirea lui Grigore Popa

Un vechi şi activ astrist, Traian Rus, îşi pune în evidenţă aptitudinile de memorialist şi scormonitor al trecutului transilvan, printr-un efort meritoriu de a arunca câteva lumini proaspete asupra unor oameni şi evenimente care au lăsat urme durabile în inima celor care le-au cunoscut. Una dintre cărţi se intitulează Oameni de ieri şi de azi (2011), iar o alta, mai recentă, e închinată filosofului şi poetului Grigore Popa (1910-1994), sub titlul Poetul şi filosoful Grigore Popa, director al ziarului „Ţara” din Sibiu (1941-1944, Ed. Napoca Star, 2016. Imboldul de a scrie o carte despre Grigore Popa a venit din împrejurarea că atât scriitorul evocat, cât şi autorul cărţii de faţă sunt născuţi în aceeaşi localitate, respectiv satul Hidiş-Podeni, din apropierea Turzii. Faptul acesta îl şi determină să paseze în fruntea volumului său un mic istoric al satului, scris de Vasile Ioan Popa, care ne introduce în onomastica, toponimia şi istoria satului din Munţii Apuseni, atestat în documente oficiale încă din 1291. Îi va urma un util şi detaliat Itinerar biografic, din care luăm cunoştinţă despre drumul devenirii intelectuale a lui Grigore Popa, una dintre promisiunile scrisului românesc din Ardealul interbelic, participant activ la cenaclul lui Victor Papilian şi la şezătorile literare organizate de acesta. Apropierea sa de zona de militantism transilvănean s-a produs încă de pe băncile Facultăţii de Litere şi Filosofie (1929-1933), când a activat ca preşedinte în cadrul Centrului studenţesc „Petru Maior”, participând în această calitate la congresul studenţesc de la Băile Herculane (1934) şi la cel internaţional din Anglia, dar şi la reuniunile Frăţiei Ortodoxe Române, înfiinţate la Cluj de Sextil Puşcariu, în calitate de secretar general. La absovire a avut şansa de a fi fost numit profesor de Filosofie la Liceul „G. Bariţiu” din Cluj, dar n-a funcţionat prea mult, fiind trimis la Şcoala Română din Franţa, unde îşi pregăteşte doctoratul cu o lucrare despre filosoful danez Soren Kirkegaard, pe care o susţine în 1939 la D.D.Roşca. Lucrarea s-a bucurat de o apreciere unanimă, fiind una de pionierat pe plan mondial, ceea ce l-a determinat pe profesorul său să-l numească asistent şi să-l ia, alături de el, în conducerea revistei „Luceafărul”. Gazetar excelent, posesor al unei culturi impresionante, dar şi a unui condei inspirat, Grigore Popa s-a făcut repede remarcat în publicistica literară, încredinţându-i-se în 1941 conducerea ziarului „Ţara”(1941-1944), în paginile căruia a desfăşurat o amplă campanie în favoarea apărării demnităţii naţionale şi a statului unitar. Este etapa cea mai fertilă din activitatea sa, în care tânărul filosof şi poet s-a afirmat ca un gazetar inspirat şi un vajnic apărător al cauzei româneşti. Această tendinţă de puternică vibraţie patriotică este prezentă în toate scrierile sale din această perioadă, inclusiv în volumul de versuri Cartea oamenilor tineri (1939), sau în cele de eseuri Stiluri de viaţă (1943), Peisaj ardelean (1943) şi Ardealul, grădina rădăcinilor româneşti (1944). Această bogată activitate eseistică şi poetică face obiectul unei prezentări speciale din partea autorului, care rezervă cea mai mare parte a volumului de faţă reproducerii articolelor sale apărute în ziarul „Ţara”, la care şi l-a luat drept colaborator de frunte pe Vintilă Horia. Este perioada pe care el a numit-o „tribună de crez naţionalist şi creştin”. Într-adevăr, parcurgând textele antologate de autorul cărţii de faţă, luăm act de exaltarea jurnalistică pe care o dovedeşte autorul, care se exprimă de obicei metaforic, simbolic şi profetic, printr-un verb pătruns de conştiinţa menirii şi datoriei noastre istorice de a ne păstra integritatea ţării, unitatea sentimentelor şi a acţiunilor privind apărarea graniţelor, a ideii de stat naţional şi de respingere a ideilor bolşevice sau imperialiste. Loial mareşalului Antonescu şi misiunii sale din Răsărit pe toată perioada războiului antisovietic, Grigore Popa a pătimit imediat după 23 august, făcând parte din lotul ziariştilor care au fost judecaţi pentru „dezastrul ţării şi crime de război” încă din mai-iunie 1945. Autorul cărţii acordă un interes special patimilor suferite de personajul său, căruia îi dedică un capitol foarte informat, intitulat Delict de opinie, în care aflăm dintr-un amplu interviu al scriitorului Gr. Popa despre închisorile şi regimurile concentraţionare suferite. Prima etapă a fost urmată de o alta, din anii 1958-1964, fiind obligat să cunoască Canalul şi măsurile de exterminare ale torţionarilor comunişti, el trebuind să recurgă la traduceri pentru a supravieţui. Ultima etapă a muncii sale intelectuale începe după pensionarea sa din 1972, înregistrând traduceri ale unor cărţi de artă,arhitectură, estetică, care îl duc ca, la numai 35 de ani împliniţi, să părăsească lumea existenţei terestre. Anexele bogate fac dovada gazetăriei sale pasionate, pusă în slujba naţiunii, multe din titlurile articolelor reproduse vorbind de la sine despre stilul inconfundabil al acestora: Învierea neamului, Rugă pentru cei plecaţi, Traanssilvania amori et dolori sacrum, Isus se naşte iarăşi pe front, Testamentul de la Stalingrad, Alma Mater Napocensis, Ziua lui Horia, Ardealul, grădina rădăcinilor româneşti etc. Lectura acestor texte este obligatorie pentru toţi cei care cu lumină şi speranţă în suflet se pregătesc pentru sărbătorirea centenarului Marii Uniri de anul viitor.

Mircea POPA