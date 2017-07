Reprezentanţii PSD, nemulţumiţi de infrastructura Clujului

Articol scris in POLITICA

• Social-democraţii clujeni anunţă o susţinere substanţială din partea Guvernului pentru proiectele locale •

Aflat vineri la Cluj-Napoca, pentru a anunţa deschiderea unui birou în oraşul de pe Someş, europarlamentarul PSD, Emilian Pavel s-a plâns de traficul infernal din municipiu. Acesta a subliniat că este obligat să ia avionul spre Bruxelles din Budapesta pentru că îl încurcă traficul din Cluj atunci când trebuie să tranziteze oraşul până la aeroport. „Eu de aia merg la Budapesta şi nu vin la Cluj, pentru că îmi trebuie o oră şi ceva dimineaţa, să ajung la avion ca să plec la Bruxelles. Prima dată când am zburat de la Cluj era să pierd avionul. Am ajuns în ultimele 5 minute. Am subestimat această traversare a municipiului Cluj” spus Emilian Pavel, precizând că şi drumul naţional E60, ce leagă Oradea de Cluj, este extrem de aglomerat, arătând că atunci când a venit să-şi inaugureze noul cabinet, a făcut pe drum aproape 2 ore jumătate. „Am pornit la 8 şi 20 şi am ajuns la 10:40. Două ore douăzeci. Mult. Dacă Autostrada ar fi fost gata poate aş fi luat avionul din Cluj spre Bruxelles. Băsescu e de vină. Această autostradă trebuia terminată până în 2012. În 2005, tot preşedintele Băsescu, a cerut renegocierea contractului. A renegociat pe el până a plătit aproape toată suma şi ne-am ales cu 50 de kilometri de autostradă” a explicat europarlamentarul.

De asemenea, liderul PSD Cluj, deputatul PSD, Horia Nasra, a criticat administraţia Boc, reproşându-i edilului Boc faptul că nu rezolvă problema traficului auto din municipiu. „Cu siguranţă că Spitalul Regional de Urgenţă şi Centura ocolitoare sunt priorităţi pentru Cluj, însă, mi-aş dori ca noi, clujenii, să avem un primar mai puţin populist şi să încerce să vină şi cu nişte soluţii despre cum pot cei din Mănăştur să ajungă în centru mai repede şi cum pot cei din Mărăşti să ajungă în centru mai repede. Pentru că centura e foarte bine să o facem şi trebuie să o facem, dar doar crezând că centura rezolvă problemele, ne înşelăm amarnic. Locuitorii din Floreşti care vor să ajungă în centru, vor veni pe acelaşi drum. La fel, cei care vin din Mărăşti în centru, vor veni pe acelaşi drum”, a spus Nasra referindu-se la criticile primarului după ce două proiecte majore ale Clujului – Centura metropolitană şi Spitalul Regional de Urgenţă – nu au fost co-finanţate în acest an de Guvernul PSD. „Eu m-aş bucura ca Emil Boc să fie mai puţin populist şi să-şi asume nişte responsabilităţi administrative. Pentru că tot ce face în ultimul an este să spună că Bucureştiul nu-l susţine. Va avea judeţul Cluj o surpriză plăcută în următoarele două luni, din punctul meu de vedere. Foarte multe proiecte din judeţul Cluj – vă spun astăzi, şi-mi asum – vor fi susţinute de Guvernul României”, a promis Nasra, precizând că este vorba despre proiecte care au fost solicitate de primari ai judeţului Cluj, din toate partidele politice.

Adriana STUPAR