Remus Lăpușan: Guvernul Orban se joacă de-a ordonanțele și de-a guvernarea

Liderul Pro România Cluj, Remus Lăpușan, atrage atenția că problemele legate de șomajul tehnic apărute în ultima perioadă au fost cauzate fie de lipsa de cunoștințe și informații din domeniul muncii a celor din Guvernul Orban care elaborează normele legale, fie dintr-o necunoaștere a realității cu care se confruntă operatorii economici și instituțiile statului.

Remus Lăpușan vine cu câteva exemple clare care arată cât de puțin pregătit și competent este Guvernul PNL să gestioneze în mod corespunzător provocările din domeniul muncii:

˝În primul rând nu este normal ca un text legislativ să fie modificat de trei ori într-o lună și jumătate, așa cum este cazul normelor care reglementează șomajul tehnic. Apoi, angajatorilor nu li s-a explicat din start în ce modalitate trebuie interpretat concret acest șomaj tehnic: inițial, majoritatea celor care erau în situația de a se încadra în condițiile de acordare a șomajului tehnic au încetat contractele de muncă ale angajaților – i-au dat afară mai exact, pentru ca apoi să vină Guvernul să spună că nu, contractele de muncă trebuie suspendate și nu încetate. Așa că angajatorii au trebuit să facă, prin decizii interne, corecții în Revisal (programul informatic prin care se gestionează contractele de muncă), să anuleze practic încetările și să opereze suspendări ale contractelor de muncă. Având însă în vedere cum colaborează de obicei instituțiile statului- adică nu știe stânga ce face dreapta, mă întreb ce se va întâmpla la controalele ITM-ului, câte amenzi vor fi date pe nedrept pentru operare greșită în Revisal? După cum știți, sunt condiții foarte stricte și termene precise în care se poate opera în acest program, și extrem de puține situații în care se pot face înregistrări retroactiv. Peste câteva luni, să vină domnul Orban să spună cum vor explica angajatorii în fața ITM-ului această joacă de-a contractele de muncă, ba le desfacem, ba le refacem!”, arată liderul Pro România Cluj. Remus Lăpușan susține că de curând, Guvernul a spus că perioada de suspendare a contractului pe motiv de șomaj tehnic se consideră vechime în muncă pentru acordarea ulterioară a șomajului normal, însă nu se precizează ce se întâmplă în alte cazuri. „Dar eu mă întreb ce se va întâmpla de exemplu cu viitoarele mame care vor solicita în următorul an concediu de îngrijire a copilului, pentru care trebuie să nu ai întreruperi de activitate? Sau cu persoanele în prag de pensie, pentru care contează fiecare zi de vechime? De ce nu au zis pur și simplu că perioada șomajului tehnic reprezintă vechime în muncă și punct?”, a punctat Lăpușan. Liderul Pro România Cluj o acuză pe Violeta Alexandru, Ministrul Muncii că nu cunoaște instituțiile pe care le are în subordine. „Altfel, ar fi știut de exemplu că AJOFM-urile nu au suficient personal pentru a face față procesării la timp a cererilor de șomaj tehnic. Întârzierile de efectuare a plăților îi sunt direct imputabile doamnei Ministru. Păi știți că sunt oameni care și-au primit banii pentru luna martie abia spre sfârșitul lui aprilie, mai ales cei care sunt angajați ai unor operatori economici de mari dimensiuni? Ei cu ce sunt vinovați? În timp ce marii specialiști liberali se gândeau cum s-o dreagă, ce au pus pe masă familiile acelea? Altă problemă, tot la acest capitol: pe lângă că au schimbat formularele care trebuie depuse de angajatori – cele pentru martie nu mai sunt bune și pentru cele din aprilie, i-au obligat pe operatorii economici să depună cererile doar online. Atât doar că sistemul informatic nu face față numărului mare de solicitări și se blochează. Sunt de acord că digitalizarea interacțiunii cu instituțiile statului este importantă, dar nu era cazul să se facă teste acum, pe pielea oamenilor care sunt în imposibilitatea de a-și primi o parte din salariu care să îi ajute practic să supraviețuiască.

Senzația mea sinceră este că, în această perioadă, Guvernul Orban se joacă de-a ordonanțele, în timp ce sunt mii de oameni care abia se descurcă de la o lună la alta, bazându-se pe acest șomaj tehnic care ajunge la ei atât de greu˝, a arătat Remus Lăpușan.