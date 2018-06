Regal folcloric la Gherla

S-au terminat manifestările cultural-artistice organizate cu ocazia Zilelor Municipiului Gherla, dar credem că este nevoie să revenim asupra unor evenimente, mai ales folclorice. Dacă în alţi ani municipalitatea Gherla a invitat solişti cunoscuţi (adică cu „nume”), care se bucură de popularitate, iată la această ediţie pe scenă s-au urcat numai şi numai talentele locale. Lăsând la o parte celebrităţile care au lipsit, să amintim numele unor interpreţi tineri, de mare perspectivă. Ne gândim aici la micuţa de doar 12 ani, Larisa Gurzău, formată şi lansată în cadrul Grupului folcloric „Zestrea” condus de Constantin Istici (care a cântat alături de elevii lui), nimeni altul decât coordonatorul programului folcloric al Zilelor Municipiului Gherla. Pe lângă talentata Larisa s-au mai urcat pe scena amenajată pe stadionul din parc Roxana Suciu, Raul Oltean, Anuţa Mânecan Nemeş, Adrian Socaciu, Ioana Maria Câmpan şi, nu în ultimul rând Rareş Zegrean Istici, care a cântat şi alături de mama lui, nimeni altul decât apreciatul om de cultură clujean, Marinela Zegrean-Istici (ea având şi rolul de prezentator, de care s-a achitat foarte bine), evoluţia celor doi solişti de muzică populară constituind momentul de vârf al manifestărilor artistice organizate cu ocazia Zilelor Municipiului Gherla, derulate în acest an sub sloganul „Oraşul vibrează”. Da, urbea de pe Someş a ‚vibrat din plin şi prin renumiţii „Dansatori de pe Someş” conduşi de soţii Emil şi Janina Bodea , de tinerii jucăuşi ai Ansamblului „Valea Someşului” şi „Mugurii Mintiului”, ultimii îndrumaţi de soţii Simion şi Sanda Berchi. Deci, Gherla nu duce lipsă de talente folclorice (asta am ştiut şi până acuma, dar ele nu au fost exploatate din plin!), de asta ne-am convins şi la reuşitul program prezentat pe scena din centrul oraşului de membrii Grupului „Zestrea”, recent laureat al Festivalului „Ciuleandra” de la Bucureşti (chiar în timpul programului au primit diplomele sosite din Capitală). De astă dată, au cântat toţi membrii grupului, o bună ocazie de a evolua în faţa spectatorilor gherleni. Nu întâmplător, toţi copiii au fost aplaudaţi la scena deschisă, ei fiind premiaţi şi de Primăria Municipiului Gherla alături de elevii laureaţi la olimpiadele şcolare şi cei mai buni sportivi ai oraşului. Seara de folclor de la Gherla s-a încheiat cu superbul recital al interpretei (şi ea gherleancă) Angela Rusu.

Neapărat trebuie să amintim acompaniamentul muzical de înaltă ţinută artistică al tarafului dirijat de Emil Mihaiu, o orchestră care de foarte mulţi ani duce tot greul reprezentaţiilor folclorice, care şi la începutul acestei veri a constituit sarea şi piperul evenimentului monden al locuitorului municipiului Gherla, de fapt a Văii Someşului. Merită pe deplin să-i enumerăm pe instrumentiştii formaţiei: Ioan Chira, Vasile Mânecan, Dorin Mureşan, Constantin Istici, Gavril Mişca, Urszuly Kálmán, Pusztai Aladár şi Zeno Zanc jr. Muzicieni pe care poţi conta totdeauna!

SZEKELY Csaba