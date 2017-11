Reforma, o nouă invitaţie la dialog

Administrație locală

Zilele trecute a fulguit şi pe Valea Someşului Mic. Chiar dacă zăpada încă nu s-a aşternut pe drumuri, grija edililor din zonă are acoperire. Oricând poate veni o ninsoare mai mare şi atunci omul trebuie să fie pregătit. Asta am constatat şi la Primăria Comunei Bonţida, unde am discutat cu…