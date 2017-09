Rectificarea bugetară din această toamnă dă bani unor ministere şi ia din finanţarea altora

Bugetul de stat pe 2017 se diminuează la venituri cu suma de 1,326 miliarde de lei şi la cheltuieli cu 347,7 milioane de lei, iar deficitul de majorează cu suma de 978,8 milioane de lei, conform proiectului de Ordonanţă pentru rectificarea bugetului de stat pe 2017, publicat pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice.

Prin proiectul de ordonanţă, preluat de Agerpres, a fost propusă alocarea de sume suplimentare, din bugetul de stat, pentru Ministerul Finanţelor Publice, pentru acţiuni generale, 4,054 miliarde lei, din care 2,464 miliarde lei pentru prefinanţarea de la bugetul de stat în cazul indisponibilităţii temporare a fondurilor europene.

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale primeşte în plus 1,501 miliarde lei per sold, fiind asigurată suplimentar suma de 1,775 miliarde lei pentru schemele de plăţi directe pe suprafaţă, sumă care va asigura integral plata în avans pentru înfiinţarea culturilor în anul 2018. Totodată, se va asigura cofinanţarea proiectelor depuse în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 finanţate din FEADR.

Bani în plus primesc şi Ministerul Afacerilor Interne, 1,16 miliarde lei, în principal pentru asigurarea mentenanţei în vederea menţinerii în stare operaţională a aeronavelor, achiziţionare de echipament pentru intervenţie, precum şi pentru asigurarea drepturilor salariale şi pensii militare de stat, Ministerul Sănătăţii, 207 milioane lei, în principal pentru asigurarea drepturilor salariale ale personalul medical din unităţile sanitare.

La Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale bugetul se majorează cu 95,9 milioane lei per sold. Cheltuielile cresc cu 795 milioane lei, în principal pentru plata drepturilor de asistenţă sociala (pensii şi ajutoare, drepturi de creştere copil, indemnizaţii pentru persoane persecutate din motive etnice, etc), concomitent cu diminuarea transferurilor de echilibrare către bugetul asigurărilor sociale de stat cu suma de 596,6 milioane lei.

Ministerul Finanţelor Publice are prevăzute în plus 426,6 milioane lei, în principal, pentru plata drepturilor salariale, precum şi pentru plata despăgubirilor acordate în baza legilor de restituire a proprietăţilor şi Ministerul Justiţiei 357,4 milioane lei, în principal, pentru plata drepturilor salariale, precum şi pentru plata hotărârilor judecătoreşti având ca obiect acordarea de daune – interese moratorii sub forma dobânzii legale.

Serviciul Român de Informaţii primeşte 298,9 milioane lei, în principal pentru plata drepturilor salariale şi a pensiilor militare de stat, precum şi pentru programe majore de achiziţii derulate de instituţie, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat are în plus 247,9 milioane lei, per sold, în principal pentru finanţarea programelor de sprijinire întreprinderilor mici şi mijlocii (250 milioane lei), Ministerul Public 203,5 milioane lei pentru plata drepturilor salariale şi Secretariatul General al Guvernului 181,9 milioane lei, în principal pentru salarizarea personalului clerical aparţinând cultelor religioase recunoscute în România.

Bani mai puţini la Transporturi

Diminuări ale bugetelor ordonatorilor principali de credite au fost operate în principal de la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, Ministerul Transporturilor, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Ministerul Educaţiei Naţionale, din sumele aferente proiectelor cu finanţare din fonduri europene, motivat de aprobarea cu întârziere a bugetului pe anul 2017, întârzierea procedurilor de achiziţie, ceea ce a condus la un grad redus al execuţiei bugetare pe primele 8 luni din acest an, se precizează în Nota de fundamentare.

Bugetul instituţiilor / activităţilor finanţate integral şi/sau parţial din venituri proprii se diminuează atât la venituri cât şi la cheltuieli cu suma de 598,3 milioane lei.

Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor autorităţilor administraţiei publice locale se suplimentează cu suma de 677,7 milioane lei.

Modificarea veniturilor şi cheltuielilor bugetului general consolidat pe anul 2017 a fost propusă, conform Notei de fundamentare a proiectului de OUG, ca urmare a luării în considerare a unei creşteri economice de 5,6% faţă de 5,2%, cât a fost avută în vedere la elaborarea bugetului de stat pe anul 2016, şi a unui produs intern brut în valoare nominala de 837,1 miliarde lei, faţă de 815,2 miliarde lei cât s-a estimat iniţial.