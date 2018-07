Reapar roşiile „Inimă de bou”

Cooperativa agricolă „Ţara Mea” a anunţat că va readuce pe piaţa românească, începând de săptămâna viitoare, soiul autohton de tomate „Inimă de bou”, în prezent cooperativa livrând 70 de tone de roşii româneşti pe săptămână.

Potrivit unui comunicat al Cooperativei „Ţara Mea”, tomata „Inimă de bou” a fost cultivată din cele mai vechi timpuri pe teritoriul României, însă această sămânţă s-a pierdut, iar de curând a fost recuperată dintr-o bancă de seminţe din Germania.

„Inima de bou” este un soi tradiţional apreciat în întreaga lume. Tomata are un gust dulce şi răcoritor şi este un soi foarte rezistent la secetă. Numele soiului provine de la forma fructului, care arată ca inimă de bovină şi chiar poate ajunge la greutatea uneia.

„Încă de anul trecut, Ţara Mea a încercat readucerea pe piaţă a soiului românesc de roşii Inimă de Bou‘, care este complet diferit de franţuzescul coeur de beuf. (…) Am întâmpinat numeroase piedici, pentru că multe seminţe erau hibrid, altele nu erau suficient de rezistente sau nu erau autentice. Am căutat acel gust tradiţional, pe care mi-l aminteam din copilărie, de la bunici, în multe gospodării, de la fermieri mari la gospodării propriu-zise. A durat un an până am reuşit, efectiv, să punem la punct toate detaliile. Dar sunt mândru că, în sfârşit, voi putea cumpăra cu încredere roşii sănătoase şi gustoase, pentru copilul meu, din hypermarket”, a declarat Florin Burculescu, preşedinte Cooperativa „Ţara Mea”, citat de Agerpres.