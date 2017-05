„Răţuşca cea urâtă” revine pe scena Teatrului „Puck”

Frumosul basm a lui Hans Christian Andersen poate fi urmărit din nou la sfârşitul acestei săptămâni la Teatrul de Păpuşi „Puck”. La secţia maghiară va avea loc sâmbătă o nouă reprezentaţie a spectacolului „Én vagyok Pinokkió”/„Eu sunt Pinocchio”, în scenariul şi regia lui Călin Mocanu.

Duminică, 7 mai, de la orele 11 şi 12.30, sunt programate două reprezentaţii ale spectacolului „Răţuşca cea urâtă”, după Hans Christian Andersen. Este povestea binecunoscută a puiului de lebădă rătăcit în cuibul unei raţe, primit cu ostilitate în ogradă şi plecat în lume să-şi găsească rostul adevărat. Drumul lui duce spre iazuri şi păduri, spre mlaştini şi sălbăticie, unde va întâlni fiinţe cuvântătoare şi necuvântătoare, dar nimeni nu va vedea, nu va recunoaşte în bobocul solitar şi ciudat, cu penajul gri, cu capul mare şi ciocul negru, mag

nifica pasăre din poveştile cu elfi: lebăda. Nici măcar el nu ştie cine este. Urmează momentul mai dramatic al poveştii: apariţia cârdului de lebede care se pierde în înălţimile de neatins ale cerului, ca un vis frumos, ca o ultimă speranţă. „Promisiunea mult-aşteptată a metamorfozării se împlineşte sub taina iernii: în oglinda apelor de primăvară şi sub privirea semenilor săi, răţuşca cea urâtă îşi dezvăluie chipul şi adevărata sa natură. Lebăda cea tânără devine reprezentarea frumuseţii absolute, transfigurată de nobleţea suferinţei. Memoria penajului gri, memoria răţuştii urâte, e tributul plătit unui vis împlinit, care şi el pare la fel de trecător precum clipele de coşmar: „Pe vremea când eram o răţuşcă urâtă nici în vis nu m-aş fi gândit la atâta fericire!”, explică Varga Ibolya, regizorul spectacolului. Distribuţia este alcătuită din Ramona Atănăsoaie, Frunzina Anghel, Andreea Bolovan, Ionuţ Constantinescu, Iulia Dinescu, Călin Mureşan şi Andra Ştefan.

Vârsta minimă recomandată este de patru ani.

Sâmbătă, 6 mai de la ora 11, secţia maghiară va prezenta spectacolul „Én vagyok Pinokkió”/„Eu sunt Pinocchio”, în scenariul şi regia lui Călin Mocanu. „În povestea mea, Zâna cea Bună este mama ascunsă, Gepetto este tatăl ascuns, de aceea nu am agreat ideea unui bătrân sărac care îşi face ceai la focul buturugii din c are se va naşte Pinocchio, ci un artist, care are un atelier şi care lucrează de mult timp să dea viaţă unei bucăţi de lemn. În lumea actuală, copilul este într-un oarecare pericol, un pericol cu sinele lui, cu lumea în care trăieşte. Această poveste este aventura transformării lui Pinocchio dintr-o bucată de lemn în copil, este povestea copilului care de la naştere, dintr-un boţ de carne, ajunge să aibă mai întâi conştienţă şi apoi conştiinţă”, precizează regizorul. Paul Sarvadi este asistent de regie, scenografia spectacolului este semnată de Sandu Marian, iar muzica de Dan Bălan. Distribuţia este formată din actorii László Réka, Patka Ildikó, Urmánczi Jenõ, Okos Attila Ákos, Giriti Réka, Domokos Szabolcs, Lanstyák Ildikó, Patka Ildikó.

