Radu Ţuculescu: MĂCELĂRIA LUI KENNEDY

Face furori.

Acesta este prima constatare despre noul roman al scriitorului Radu Ţuculescu. Omul de radio şi televiziune, muzicianul, cel care, de vreo patruzeci de ani, îmbogăţeşte bibliotecile lumii cu proză de cea mai bună calitate. Tradus fiind în mai multe limbi de circulaţie internaţională, romanele sale aduc veşti despre colţul nostru de lume, ridicând la numitorul comun al existenţei planetare viaţa, obiceiurile, succesele şi neîmplinirile noastre. Şi, trecându-ne, totodată, în marea rubrică a vieţuitorilor acestei planete. Repet: cu bune şi rele.

„Măcelăria lui Kennedy” atrage. Prin investigaţia sociologică, validată de pluralitatea metodelor şi tehnicilor de investigare, prin virtuţile observaţiei „cu ochiul liber” şi cu „ochiul minţii”, ca şi prin perspectiva integratoare practicată de sociologia „grupurilor mici”, orientată spre totalitatea socio-umană. Iar dacă vi se pare complicat, vă spun simplu: personajele cărţii, situaţiile croşetate fie de realitatea imediată, fie de ficţiunea convingătoare alcătuiesc un mozaic de tablouri ce definesc ceea ce, altădată, îndrăzneau doar marii scriitori interbelici: viaţa în localităţile uitate de lume, acolo unde aspiraţia spre oraş rămâne cantonată în milenara nemişcare a ruralului.

Dar, în romanul d-lui Ţuculescu totul se mişcă. Repede. În cadenţa impusă de vremurile noi ale unui capitalism de după socialism. Cu tare de ambele părţi, cu vise în care metoda diagnosticării personalităţii fiecăruia dintre protagonişti alunecă spre lupta cu destinul dintre individ şi mulţimi, deopotrivă.

E actualitate.

Totul se putea petrece azi, dar şi ieri. Dar, păstrând proporţiile, şi acum două mii de ani lumea era… actualitate. Şi asta conferă întregului universalitate. Când am pus punct lecturii, l-am invocat pe Nietzsche, autorul inegalabil din „Naşterea tragediei”. Am convenit împreună că nu-i tragedie, chiar dacă mărgăritarele faptelor se înşiruie pe aţa subţire dintre viaţă, cu dorinţe şi patimi, cu neîmpliniri şi aspiraţii, cu gânduri isterizate de uciganie şi blânde sau tumultoase mângâieri ale dragostei. Sunt perle din scoica pitită în trei zile febrile, în care gândul la o eclipsă de soare (în Luna de Jos!), deschiderea măcelăriei (pe strada Cimitirului) şi focurile de armă (în sudarea unei prietenii… multiculturale) fac deliciul acţiunii. Mereu îşi vâră coada drăcuşorii, dar întotdeauna fâlfâitul din aripi a îngerilor echilibrează spectacolul. E un fel de „deux ex machina” ce îngăduie soluţionarea conflictelor din interiorul sau exteriorul personajelor. Şi dacă citez dintr-o suavă poezioară burlescă, e pentru că proza dimprejur are toate ingredientele viguroase ale unui grătar savuros.

Hai la hi şi hai la ho

Cotlete rozalii şi cârnaţi condimentaţi

Momiţe şi fudulii

Muşchiuleţi şi piept de raţă

Sub sticlă galeş se răsfaţă

Hai la hi şi hai la ho

Muşchiuleţ de viţelaş

Ce-a zburdat doar pe imaş

Hai la hi şi hai la noi!

Jamboane de mangaliţă

Lângă ele prepeliţă

Drăgălaşii ficăţei

Te ademenesc şi ei!

Hai la hi şi hai la noi!

Tocătură şi ciolan

Şi pastramă de curcan

Toate-şi lasă apă-n gură

Şi-o singură semnătură.

Flavius! Flavius Kasian!

Hai la hi şi hai la noi!

(Noni, poet vegetarian, ajutor de măcelar)

Spectacolele extatice se întrepătrund cu cele de acalmie iar frazele aduc de nenumărate ori suflu de ditirambi pentru zeii locali: oameni ca mine şi ca tine, cititoriule! E un comic de zile mari, ridicol cât încape şi viaţa care musteşte şi aici, lângă Cluj (în Luna de Jos), dar şi în Reghin sau Bazel (până în Luna de Sus – de pe cer, cum zice primarăşul localităţii).

Radu VIDA