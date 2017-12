Protest spontan la Casa de Pensii Cluj

Articol scris in EVENIMENT

Aproape 100 de angajaţi ai instituţiilor deconcentrate clujene din domeniul muncii au organizat, ieri, un protest în curtea sediului Casei Judeţene de Pensii Cluj de pe strada George Coşbuc, nemulţumiţi fiind de nivelul salarizării. Protestatarii au întrerupt lucrul între orele 9 şi 11, cerând alinierea salariilor la nivelul celor pe care le încasează colegii lor de la celelalte instituţii de stat . „Din 2015, când am primit o indexare de zece la sută la salarii nu am mai primit nimic în plus. Totodată, multe locuri de muncă au rămas vacante iar volumul de muncă este foarte mare. Avem şi alte nemulţumiri şi nu se mai poate. Avem colege care au 1500 de lei salariu brut în condiţiile în care peste tot la instituţiile de stat au crescut salarile”, a declarat Elena Popescu, liderul de sindicat de la Casa de Pensii Cluj. La protestul de ieri au participat angajaţi ai Inspectoratului de Muncă Cluj, Direcţiei Judeţene de Pensii Cluj, Agenţiei de Ocupare a Forţei de Muncă şi a Agenţiei de Plăţi şi Inspecţie Socială Cluj.

C.P.