Protejarea patrimoniului istoric, prioritate pentru CJ Cluj

Articol scris in EVENIMENT

Arhitecţi şi specialişti în patrimoniu din diverse judeţe ale României s-au reunit joi şi vineri la Cluj-Napoca în cadrul Seminarului Naţional ,,Arhitectura Culturii – Clădiri vechi, cultură perenă”. pe parcursul celor două zile de dezbateri, participanţii au prezentat diverse proiecte de succes privind reabilitarea şi restaurarea clădirilor de patrimoniu şi au încercat să găsească soluţii pentru conservarea patrimoniului construit.

Evenimentul a marcat, totodată, inaugurarea sediului reabilitat al Şcolii Populare de Arte Tudor Jarda şi aderarea Consiliului Judeţean Cluj la Asociaţia Localităţilor şi Zonelor Istorice şi de Artă din România (ALZIAR).

Demersul Consiliului Judeţean Cluj a adera la ALZIAR vine pentru a putea desfăşura proiecte comune cu privire la protejarea şi valorificarea patrimoniului istoric şi cultural judeţean. A.L.Z.I.A.R. este o organizaţie non-guvernamentală, non-profit şi fără caracter politic, ce are ca scop principal în cadrul activităţii desfăşurate, protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural român. Aceasta a fost înfiinţată, pe durată nedeterminată nedeterminată, în data de 15 iunie 2004, la iniţiativa Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Asociaţiei Franceze a Oraşelor şi Regiunilor de Artă şi Istorie şi a Oraşelor cu Zone Protejate, Municipiile Alba Iulia şi Târgovişte. Asociaţia are calitatea de membru în Biroul de Conducere al Asociaţiei Europene a Oraşelor şi Regiunilor Istorice şi are în present 41 de membri, respective 13 judeţe prin consilii judeţene şi 28 de municipii, oraşe şi comune, prin consiliile locale.

Vicepreşedintele CJ Cluj, Vákár István a ţinut să sublinieze importanţa intrării forului judeţean în această organizaţie este foarte importantă. „Am avut onoarea să particip la câteva acţiuni ale sale şi am realizat că, la nivelul anului trecut, judeţul nostru nu era membru în A.L.Z.I.A.R.. Şi atunci văzând numele localităţilor şi judeţelor membre mi-am zis că e foarte important să facă parte din ea şi Clujul. Aşa că am propus proiectul şi intrarea noastră în A.L.Z.I.A.R. a fost votat în Consiliu, în unanimitate, lucru destul de neobişnuit, de membrii tuturor partidelor politice. Acum toată lumea este foarte mulţumită fiindcă judeţul nostru va fi promovat şi pe această cale. Însă, trebuie să subliniez faptul că artizanul acestei reuşite este şi dl. manager al Şcolii de Arte Cluj, Vasile Corpodean, care cunoştea activitatea asociaţiei şi a facilitat prezenţa mea la acele întâlniri şi la tot ce înseamnă ea”. La rândul său, Vasile Corpodean, directorul Şcolii Populare de Arte Cluj a declarat că intrarea CJ Cluj în rândul membrilor A.L.Z.I.A.R a avut loc, nu întâmplător, chiar în Ziua Patrimoniului UNESCO. „Asociaţia are un portofoliu de proiecte şi activităţi legate de prezervarea patrimoniului”, a spus Corpodean.

Cât priveşte sediul reabilitat al Şcolii de Arte Tudor Jarda, lucrările au vizat atât clădirea cât şi curţile aferente au constat în refacerea şi consolidarea subsolului, refacerea structurii de rezistenţă la parter şi etaj, înlocuirea tâmplăriei, înlocuirea planşeelor din lemn cu planşee din beton armat peste etaj, mansardarea clădirii şi recompartimentarea acesteia prin adaptarea la nevoile specifice ale instituţiei culturale. Totodată, au fost refăcute în totalitate instalaţiile electrice, termice, sanitare şi a fost montat un sistem de climatizare ultraperformant, inclusiv o centrală termică proprie.

În acelaşi timp, având în vedere faptul că este destinată lucrului concomitent cu un număr mare de cursanţi, precum şi găzduirii unor evenimente cu un aflux mare de public, o atenţie aparte a fost acordată investiţiilor în elementele de siguranţă, clădirea îndeplinind toate condiţiile necesare pentru a fi autorizată ISU. Totodată, ea corespunde legislaţiei în vigoare, dispunând de lift, băi special amenajate şi alte elemente destinate persoanelor cu dizabilităţi.

C.P.