Proiectul „1000 de oameni fericiţi” a ajuns la Bucea

Articol scris in REPORTAJ

La Bucea, evenimentele în folosul comunităţii se precipită cu o intensitate mai ceva ca în marile comunităţi urbane. Nu de mult, consemnam în paginile cotidianului Făclia, despre generozitatea cu care locuitorii acestui frumos sătuc de pe Crişul Repede au răspuns apelului umanitar lansat de preotul paroh Mircea Dejeu, de a dărui viaţă pentru viaţă – câte un flacon de sânge pentru bolnavii aflaţi pe patul de suferinţă. A fost o mobilizare exemplară, de mare responsabilitate şi solidaritate civică, ce s-a repetat în localitatea amintită pentru a opta oară! Evenimentul s-a petrecut la îndemnul acestui neobosit slujitor al altarului Bisericii Ortodoxe din Bucea – Pr. Mircea Dejeu – care şi-a început aici misia de preot în 1980, adică de când a luat fiinţă parohia în localitatea unde străjuieşte şi o bisericuţă din lemn, construită în 1791, căreia preotul Mircea Dejeu îi asigură toate „tratamentele” cerute de lemn, pictură şi recuzita duhovnicească, pentru a dăinui în asemuirea botezului ei iniţial încă multe decenii sub acest pisc de deal al Măgurii.

Acum, în a doua decadă a lui Florar, Clubul Rotary Oradea a „debarcat” la Bucea cu cabinetul mobil primit din SUA şi dotat cu aparatură de ultimă generaţie, pentru a consulta şi oferi persoanelor nevoiaşe ochelarii necesari pentru citit şi vedere la distanţă, stabiliţi de specialiştii bihoreni care au lucrat sâmbătă şi duminică în sediul Casei de cultură de aici.

Scurtul dialog purtat cu unul din fondatorii clubului şi primul preşedinte al Rotary Oradea, domnul Iulian Gaga, a lămurit cum s-a născut proiectul „1000 de oameni fericiţi”. Fiind convinşi că vederea este simţul cel mai de preţ pentru fiinţa umană – ne-a mărturisit interlocutorul – am iniţiat programul prin care am urmărit să aducem cabinetul mobil din SUA şi să achiziţionăm, pentru acest an, 2017, 1000 de ochelari pe care să-i oferim gratuit celor îndreptăţiţi. Un bal caritabil, sponsorizări şi donaţiile membrilor clubului au dat măsura iniţiativei noastre.

Relaţiile d e colaborare, prietenie şi capacitatea de organizare şi mobilizare ale preotului Mircea Dejeu, din a cărui parohie păşeşti în Bihor, au fost ingredientele ce au generat această acţiune umanitară, în cadrul căreia au fost consultate 132 de persoane vârstnice, inclusiv persoane care nu se pot deplasa. Între veteranii satului care au plecat, sâmbătă, spre casă, cu ochelari noi şi o vedere mai bună a fos t şi Rusalim Vasc, de 90 de ani, care şi-a făcut pentru prima oară un consult medical.

Dacă în prima zi au fost consultaţi bolnavii, bătrânii satului şi persoanele cu dizabilităţi, de toate confesiunile, duminică au intrat la control tinerii, care au completat numărul de 151 persoane care au beneficiat de aceste servicii oftalmologice gratuite la Bucea.

Şi cum, la Bucea, o acţiune se isprăveşte, în timp ce alta este în pregătire, joi soseşte aici medicul oftalmolog David Gallgher, din California, fost guvernator Rotary, un sprijinitor permanent al clubului orădean, de al cărui nume se leagă şi înfiinţarea şi dotarea atelierelor vocaţionale din Cizer. Medicul american va aduce la Bucea cărucioare, toalete mobile, cadre pentru deplasare şi paturi cu comenzi electronice pentru persoanele imobilizate.

Se pare că iniţiativele umanitare şi faptele de suflet ale preotului Mircea Dejeu vor avea ecouri favorabile cât de curând, chiar în… îndepărtata Californie.

Dumitru VATAU