Proiecte edilitare la Mintiu Gherlii

Zilele trecute a nins şi în împrejurimile comunei Mintiu Gherlii, dar n-au fost probleme în privinţa circulaţiei pe drumurile publice. De aceea, în biroul primarului Dumitru Oltean, am discutat mai mult aspecte gospodăreşti… estivale.

Edilul-şef al comunei din vecinătatea municipiului Gherla ne-a declarat că în acest an are în plan amenajarea drumului „Sub Copar”, care face legătura cu drumul judeţean Gherla-Cămăraşu. Ar fi un mare avantaj pentru locuitorii comunei, dar şi pentru cei care vin de pe ruta Mănăstirea-Mintiu Gherlii. Dacă acest drum de 3 kilometri va fi modernizat, ei nu mai vor mai fi obligaţi săî treacă prin municipiul Gherla, ci vor putea să iasă direct pe acel drum judeţean care duce spre Câmpie. Acolo, cândva a existat un drum de ţară, folosit doar de posesorii de atelaje. Cu maşini mici nu puteai circula pe acel drum nepietruit. Modernizarea drumului este un proiect mai vechi, dar care în 2018 are şanse mari să şi fie pus în practică. Totul depinde de banii primiţi de administraţia locală din Mintiu Gherlii.

Acum câţiva ani, prin grija Primăriei comunei Mintiu Gherlii a fost modernizat drumul ce duce spre satul Pădureni (Ţop), o realizare deosebită, chiar dacă în localitatea respectivă, aflată pe un vârf de deal, trăiesc doar oameni în vârstă. În prezent şi ei se pot deplasa în condiţii civilizate. Asta se aşteaptă şi de la proiectul amenajării drumului „Sub Copar”, o investiţie ce va aduce economii de combustibil pentru şoferii care doresc să ajungă de la Mintiu Gherlii în localităţile de pe Câmpie (Ţaga, Geaca sau Cămăraşu). Asta doresc şi gospodarii comunei.

SZ.Cs.