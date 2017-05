Proiect internaţional de cercetare la final

Zilele trecute a avut loc, în clădirea Pedagogica a Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai”, Conferinţa de închidere a Proiectului internaţional de cercetare „Alfabetizarea timpurie la copiii de etnie romă din România: predicţii, niveluri şi strategii de îmbunătăţire a gradului de alfabetizare” (Early Literacy of Roma Children from Romania: Predictors, Literacy Levels and Enhancement Strategies – ELIRA). Acest proiect a fost derulat sub cupola Departamentului de Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca în parteneriat cu Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei al Universităţii din Oslo, Norvegia, pe durata a 34 de luni (iulie 2014-aprilie2017). În plus, au existat numeroşi colaboratori din cadrul învăţământului preuniversitar.

În cadrul Conferinţei de închidere a acestui proiect au fost prezentate câteva dintre rezultatele cele mai semnificative obţinute în cadrul acestuia până în acest moment. Este de menţionat faptul că proiectul a depăşit cu mult ceea ce s-a dorit iniţial, datele obţinute reprezentând o sursă de cunoaştere foarte valoroasă nu doar referitoare la dezvoltarea abilităţilor de alfabetizare ale copiilor de etnie romă, ci şi a tuturor copiilor din România. Datele colectate sunt validate ştiinţific şi vor fi analizate şi în anii următori, rezultatele facilitând luarea de decizii de politică educaţională, care se doresc a eficientiza serviciile educaţionale oferite copiilor proveniţi din medii defavorizate. Analiza datelor realizată până în prezent a ajutat la înlătutrarea unor stereotipuri (atât pozitive, cât şi negative) şi prejudecăţi legate de populaţia de etnie romă. De exemplu, unul dintre miturile privind elevii romi este acela că ei încep şcoala nepregătiţi pur şi simplu din cauză că sunt romi. În realitate însă, mulţi dintre copiii de etnie romă încep şcoala nepregătiţi din cauza statutului socio-economic scăzut. Multe cercetări arată că, în general, indicatorii de alfabetizare a copiilor de etnie romă sunt mai scăzuţi comparativ cu cei ai colegilor ne-roma la intrarea în şcoală. Datele obţinute în urma proiectului confirmă acest lucru, însă aceste rezultate sunt explicate în special de situaţia socio-economică (venit pe familie, educaţie, încadrarea părinţilor în câmpul muncii şi condiţiile de locuit), şi nu de etnie. Atunci când a fost controlat statistic statutul socio-economic al părinţilor (adică, în mod artificial a fost creată situaţia ipotetică în care atât copiii romi si non-romi ar proveni din familii cu situaţii socio-economice echivalente) diferenţele dintre cele două grupe etnice au dispărut. Mai multe detalii privind astfel de „mituri” privind elevii de etnie romă şi combatarea ştiinţifică a acestora pot fi găsite la adresa: http://www.contributors.ro/sinteze/mituri-%C8%99i-realita%C8%9Bi-despre-dificulta%C8%9Bile-de-alfabetizare-ale-copiilor-de-etnie-roma-rezultatele-par%C8%9Biale-ale-primului-studiu-longitudinal-implementat-in-romania/

Rezultatele obţinute (unele în premieră) au facilitat şi vor facilita deschiderea Universităţii „Babeş-Bolyai” şi a Departamentului de Ştiinţe ale Educaţiei pe plan internaţional, în domeniul ştiinţelor educaţiei, prin diseminarea rezultatelor la conferinţe ale celor mai mari organizaţii profesionale din domeniul ştiinţelor educaţiei (American Educational Research Association şi European Association of Research in Learning and Instruction), psihologiei (American Psychological Association) sau (mai specific) al alfabetizării (Society for Scientific Studies of Reading şi United Kingdom Literacy Association). Acest proiect a creat o oportunitate unică pentru Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei, de a lucra împreună cu experţii de la Universitatea din Oslo pe domenii de interes comun. Colaborarea excelentă creează premisele dezvoltării acestei relaţii pe viitor. Alte detalii privind acest proiect internaţonal pot fi găsite la adresa web a acestuia: www.elira.granturi.ubbcluj.ro precum şi pe pagina de facebook: https://www.facebook.com/eliraProject/