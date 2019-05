Proiect de 5,6 milioane euro pentru viitorul clujenilor

Vineri, 31 mai, la ora 9,30, la Centrul de cultură urbană Casino va avea loc lansarea „Cluj Future of Work” – primul proiect de cercetare-dezvoltare finanțat de Urban Innovative Actions în Estul Europei.

Cluj-Napoca este primul oraș din Estul Europei care va beneficia de o finanțare nerambursabilă de 80% de la Comisia Europeană, prin programul Urban Innovative Actions. Proiectul, în valoare de 5,6 milioane de euro, elaborat de Primăria Cluj-Napoca și Centrul Cultural Clujean, are ca obiect analiza și testarea unor scenarii care să permită sectorului cultural, academic, de afaceri, administrației și, în general, comunității să se pregătească pentru schimbările pe care următorii 20 de ani le vor aduce în piața forței de muncă.

„Cluj Future of Work” urmărește ca timp de trei ani să implementeze trei obiective principale: * facilitarea tranziției la tehnologia 4.0, oferind training și dezvoltare de noi competențe pentru persoanele pregătite în prezent pentru locuri de muncă aflate în risc de dispariție ca urmare a automatizării * creșterea competitivității și implicarea în nevoi societale pentru industriile culturale ale orașului (film, design, muzică, meșteșuguri, media etc.) * înțelegerea și propunerea de schimbări fundamentale privind organizarea muncii la nivelul orașului prin lucrul cu categoriile sociale excluse în prezent pe piața muncii.

Bugetul proiectului este de 5,6 milioane de euro. Din această sumă, 38 de procente sunt alocate pentru cercetare-dezvoltare și testare de noi tipuri de curriculă pentru categoriile vizate de proiect, 38% sunt investiții în echipamente specifice industriei 4.0, 8% într-un program de incluziune socială pentru categoriile marginalizate pe piața muncii, în timp ce 6 procente sunt alocate cheltuielilor de marketing și 10 procente cheltuielilor administrative.

În proiect vor fi implicate Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca, Festivalul Internațional de Film Transilvania, festivalul ZAIN, ADI ZMC, clusterele Transilvania IT, Cluj IT, Clusterul de Mobilier Transilvan și Clusterul de Industrii Creative.

Programul Urban Innovative Actions al Comisiei Europene a debutat în 2014, finanțând orașe europene pentru a testa soluții noi la probleme precum mobilitatea urbană (Gent, Toulouse etc.), sărăcia urbană (Barcelona, Torino etc.) sau tranziția în domeniul energiei (Paris, Goteborg etc.), piața muncii (Bilbao, Madrid, Milano și Rotterdam).