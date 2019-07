Proiect controversat: Canabisul medicinal, legalizat!

Senator clujean: “Ar trebui să avem toleranţă zero faţă de tot ce înseamnă substanţe psihotrope”

Pacienţii cu boli cronice terminale din România ar putea avea acces la calmante pe bază de canabis cu prescripţie de la medicul specialist. În acest sens, a fost depus la Camera Deputaţilor, un proiect de lege semnat de aproape 100 de parlamentari din toate partidele. Unul dintre co-iniţiatorii acestuia este deputatul USR de Cluj, Emanuel Ungureanu, vicepreşedinte al Comisiei pentru sănătate şi familie din cadrul Camerei Deputaţilor. Acesta este contrazis vehement de către un alt parlamentar clujean, senatorul UDMR Laszlo Attila, preşedintele Comisiei pentru sănătate publică al camerei superioare din Legislativ.

Emanuel Ungureanu atrage atenţia că nu este vorba de o mascată legalizare a canabisului sau a consumului de canabis.

“Canabisul medicinal nu vindecă, ci ameliorează durerile atunci când nu o pot face- sau prin mecanisme diferite- calmantele pe care le numim noi clasice morfina, mialginul, în boli ca Alzheimer, HIV, cancer, scleroză. Deci vorbim de un medicament care are efecte de calmare în situaţii în care alte analgezice nu mai fac faţă, asta este important de reţinut. E vorba despre ameliorarea durerilor şi despre stingerea în condiţii decente a unor pacienţi cu boli în fază terminală. …canabisul este o plantă, iar din această plantă se extrag anumite substanţe care au efect de calmare”, a declarat deputatul Emanuel Ungureanu.

Potrivit parlamentarului clujean, în Europa există o legislaţie foarte clară, 26 de ţări având această medicaţie, în doze foarte clar prescrise, cu reţete speciale, aşa cum se dau pentru codeină.

“Nu se joacă nimeni cu focul şi cererea este din partea unor pacienţi. A fost o petiţie în acest sens. Atenţie! Nu este vorba de o mascată legalizare a canabisului sau a consumului de canabis. Lumea trebuie să înţeleagă că niciuna dintre ţările europene care au legalizat consumul de substanţe din canabis pentru un medicament care ameliorează durerile, nu a lăsat portiţe pentru cei care vor să îl folosească în alte scopuri”, a mai spus deputatul Emanuel Ungureanu.

Laszlo Attila: Nu trebuie legalizat

În schimb, senatorul Laszlo Attila are o poziţe foarte fermă când vine vorba de legalizarea canabisului medicinal, pentru că – spune el- şi acum avem probleme “cât casa” în privinţa legislaţiei.

“Va mai dura puţin până ajunge la noi, la Senat, dar eu am o poziţie destul de fermă. Părerea mea este că trebuie să avem toleranţă zero la asta. (…) Nu trebuie legalizat. Şi acum avem o problemă cât casa, pentru că în legislaţie, prin modificările la Codul Penal, s-au redus pedepsele pentru trafic de droguri şi de substanţe stupefiante şi, în acelaşi timp, tot în legislaţie nu sunt stabilite clar limitele până la care utilizarea este considerată pentru consum propriu şi unde este pentru trafic. De exemplu, fiecare când este prins utilizând (n.red- substanţe psihotrope), spune că utilizează pentru consumul propriu, de unde apar şi problemele. Poziţia mea este că trebuie să avem o toleranţă zero faţă de tot ce înseamnă substanţe psihotrope şi trebuie să fim foarte fermi. Canabisul medicinal este legalizat în multe ţări şi văd că este foarte uşor de manipulat opinia publică în favoarea legalizării, pentru că de fiecare dată se găsesc oameni care sunt în favoarea acestuia. Voi vota împotriva acestui proiect, când va ajunge la noi”, a declarat senatorul UDMR Laszlo Attila.

Florin Stamatian: Le sugerez iniţiatorilor ca deocamdată să-şi vadă de treabă

Deputatul liberal clujean Florin Stamatian, cadru didatic al Universităţii de Medicină şi Farmacie din Cluj-Napoca, spune că România nu este pregătită pentru o astfel de legalizare. „Avem atâtea probleme, iar când dai la un om un deget îţi ia toată mâna. Nu cred că acesta este un remediu pentru o viaţă mai bună şi pentru o societate mai sănătoasă. Când va fi totul consolidat, ca în SUA, când va exista şi la noi dictatură a legii şi o conştiinţă civică sănătoasă, putem să ne gândim şi la astfel de lucruri care pot să aibă efecte negative. Le sugerez iniţiatorilor proiectului de lege ca deocamdată să-şi vadă de treabă. Facem scandal pentru ţigara electrică şi noi legalizăm canabisul”.

Controversatul proiect de lege a fost numit „Victoria”, după numele mamei Alexandrei Ana Cârstea, cea care, în amintirea mamei sale, a iniţiat o petiţie pentru legalizarea canabisului în tratamentul bolnavilor de cancer şi altor bolnavi în fază terminală, care a adunat până acum peste 20.000 de semnături.

În judeţul Cluj, traficul şi consumul de droguri a crescut îngrijorător în ultima vreme, mai ales în rândul elevilor şi studenţilor, iar specialiştii susţin că dacă nu se vor lua măsuri, fenomenul riscă să scape de sub control.

Zonele din Cluj-Napoca unde îşi fac apariția traficanții de droguri sunt complexele studenţeşti, cluburile de noapte, discotecile şi în special liceele. În ultimii ani, tot mai mulţi elevi şi studenţi au început să consume droguri, devenind dependenţi. Principalele cauze care-i determină pe tineri să consume droguri sunt teribilismul, lipsa de supraveghere, familia dezorganizată sau anturajul. Cei mai mulți consumatori sunt, potrivit surselor din poliţie, „copii de bani gata”. Pentru a-ţi procura droguri îţi trebuie bani. Iar „necesităţile” unui consumator dependent depăşesc binişor 300 de euro pe lună.

